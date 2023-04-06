辣醬倒出詭異小手「竟是老鼠爪」　連掌帶骨超完整！泰女嚇壞PO網

▲泰國女子在醃魚辣椒醬裡發現老鼠爪子。（圖／翻攝臉書โศจิรัตน์ พรมศรี）



記者吳美依／綜合報導

泰國巴真府（Prachin Buri）一名女子從市場購入醃魚辣椒醬（jaew bla ra），卻發現裡頭漂浮著一隻「詭異小手」，她飽受驚嚇之餘，也在臉書PO文求助。網友們紛紛指出，那看起來就像老鼠爪子，但不知道為何出現在辣椒醬裡面。

根據貼文，女子一如往常在Raboh市場購買醃魚辣椒醬，回家後發現異狀，「我把它倒出來時看到一根骨頭，所以又撿起來檢查。我很困惑，為什麼辣椒醬裡會有骨頭？當我把它翻過來，我嚇壞了。」她發誓，再也不到這間店鋪購買任何辣椒醬。

一位當地女攤商接受泰媒Thaiger採訪時說，這篇貼文影響了所有人的辣椒醬銷售，不只是出現死老鼠的業者而已。她直言，即使同樣的事情發生在自己身上，也不會分享到社群媒體，因為這將對許多攤商和店家造成負面影響。

不過，Thaiger列出多個類似案例。去年3月，巴真府一個家庭在魚罐頭裡發現毒蜈蚣。去年8月，北欖府（Samut Prakan）一名男子吃豬肉串時嘴巴流血，仔細一看才發現咬到刀片。今年1月，一名網友表示自己享用泰國傳統糕點khanom keng時，竟在裡面發現一片OK繃。