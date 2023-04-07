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社會 社會焦點 保障人權

肖像被盜用賣壯陽藥！「永遠小朋友」黃西田怒找高警局長做這事　

記者吳奕靖／高雄報導

詐騙集團詐術不斷演變，為提升民眾識詐能力，高雄市政府警察局局長林炎田、鼓山分局分局長陳奕良與著名長青藝人黃西田攜手合作，拍攝反詐短片與微電影，宣導3種常見的詐騙手法「投資詐騙」、「ATM解除分期付款」、「普發6000元詐騙」以及防騙3步驟，提醒民眾如何保護自己的財產，遠離詐騙集團的魔掌。

▲高雄市警察局長林炎田「西裝上陣」跟藝人黃西田聯手合拍宣導反詐 。（圖／高雄市警察局提供）

▲高雄市警察局長林炎田「西裝上陣」跟藝人黃西田聯手合拍宣導反詐 。（圖／高雄市警察局提供）

高雄市警察局邀請藝人黃西田擔任「反詐大使」，長期熱心公益的黃西田聞訊立即答應免費為市警局做宣導，由於黃西田正直厚道的個性與形象，在演藝圈歷久不衰，因此也累積許多長青粉絲，市警局希望透過他的知名度和影響力，讓更多高年齡層的民眾了解到詐騙的危害，並提高民眾對於詐騙集團的警覺性。

在四部小短片中，林炎田局長與黃西田手持標語，宣導常見詐騙的內容與辨識方式，一旁則有帥警及警花透過生動有趣的動作演繹，讓宣導影片更加生動有趣，讓人一看就懂。這幾部小短片取材真實案例演出反詐微電影，揭密投資詐騙慣用手法及關鍵字，提升民眾防詐意識，避免受害。

75歲資深藝人黃西田之前在3月20日的時候罕見在臉書動怒，怒斥不肖業者盜用他的肖像與名義，在網路上販售壯陽藥，目前已經出現多名受害者，也希望大家別再上當。當時黃西田就在粉絲專頁「永遠的小朋友黃西田」發文警告，「網路詐騙、網購盜用、冒用肖像、移花接木 、勿購買、勿上當被騙」並附上多個憤怒表情圖案，「請大家留意，詐騙猖獗，近來FB、IG等社群媒體網站上出現許多不肖業者，盜用田哥的肖像，移花接木修改照片，用來販售男性壯陽產品，這些產品，田哥本人從未與之有任何代言合作的關係存在」。

而這次就跟高雄市警察長林炎田一起聯手反詐，拍攝反詐宣導影片，教導民眾識詐、防詐。

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