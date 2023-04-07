怕被當提款機！他年賺千萬租舊屋穿破衣「裝窮」...騙倒全家人





▲企業家不想再被家人當成ATM，因此開啟了「裝窮生活」。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有錢人雖不用擔憂生活，但可能會被人覬覦錢財。國外一名千萬富豪匿名分享自己的「裝窮」生活，他表示自己是一名擁千萬的企業家，因收入可觀常被親友當成「提款機」，在不堪其擾下，開啟了「裝窮生活」，平時會租破公寓、穿舊衣，疫情期間還謊稱自己失業，就連家人都不知道他的財務狀況。

據《每日郵報》報導，一名自稱千萬富豪的男子，在論壇Reddit中匿名分享自己的「裝窮」生活。他表示，多年前他出國留學，畢業後他在當地找到工作，開心地將此事告知母親，不料對方竟沒關心他生活是否順利，只問一句「薪水多少？」讓他超受傷。

原PO提到，自己當時的薪水在當地是低於水平的，但換算成老家的貨幣則是算薪資優渥，因此親友們開始認為他超有錢。每當爸媽來探望他時，都會要求他支付所有旅費，且言行舉止讓原PO認為「他們不是真的關心我，只是想來享受一趟免費的度假，我則是導遊兼提款機。」

不僅如此，家人還要求他幫兄弟姊妹付學費，回國時還會對他索取禮物，讓原PO感覺自己像被當成「提款機」，心裡越來越不平衡，因此選擇劃清界線，漸漸與家人減少聯繫。

後來因為疫情，原PO的事業起飛並成為千萬富翁，但他受夠被當提款機了，便開始裝窮，騙家人自己失業了，只要有親友來訪，他就會租一間破舊老公寓，並請助理準備舊衣服、雜物等，假裝自己生活過得很拮据，從此家人不再向他要錢，也會自己買機票，大家就擠在小公寓裡睡覺。

終於，原PO再也沒被當成提款機，他開心表示「我依然愛我的家人，也不想因為那些事真的與他們斷絕來往。而且有他們在身邊的生活總是有趣。但現在仍沒人知道我裝窮，畢竟我也不能和身邊的人說」。

貼文曝光後，多數網友都支持他的做法，「感覺原PO很重視家人，但也因此反被當成搖錢樹」、「換成是我，可能也會這樣做，幫家人出錢其實沒關係，但如果對方需索無度，感覺就真的很差」、「這種把家人當成搖錢樹的親友，真的讓人心寒」。

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