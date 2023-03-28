以色列司法改革引發「全國罷工」　總統籲政府立即停止

▲以色列司法改革引發「全國罷工」。（圖／路透）

文／中央社

以色列政府推動爭議性司法改革，總工會發動大罷工抗議，總統赫佐格再度敦促政府為了以色列人民的團結，即刻停止司改。總理尼坦雅胡今天稍後將發表全國演說，媒體臆測可能宣布暫緩司改。

機場當局今天表示，特拉維夫機場出境班機已停飛。

美聯社報導，以色列總工會今天號召大罷工，恐造成以色列一大部分的經濟陷入癱瘓。航班的變動恐對數萬人造成影響。

目前飛抵特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）班機仍然可以降落。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派政府推動的司法改革引發國內空前的反對聲浪。

法新社報導，以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）在電視演說中宣布：「我宣布（全國）大罷工。自記者會結束後開始啟動。以色列政府請停止。」

以色列醫學協會（Israel Medical Association）隨後跟進，宣布醫療體系全面罷工，國內所有公立醫院將受到衝擊。

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派政府推動司法改革引發國內空前的反對聲浪。（圖／路透）



以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）挺身呼籲暫緩司改遭革職後，總統赫佐格（Isaac Herzog）再度敦促政府為了以色列人民的團結，即刻停止司改。尼坦雅胡預計今天稍後發表全國性演說。

以色列媒體臆測尼坦雅胡可能會在演說中宣布暫停司改。

特拉維夫前一晚爆發大型示威抗議和嚴重的街頭衝突。在以色列總工會號召全國性罷工前幾小時，總統赫佐格要求政府停止司改計畫。

赫佐格發表聲明說：「基於以色列人民的團結，基於職責所在，我要求即刻停止（司法改革）這項立法程序。」

尼坦雅胡的司改案將賦予政府更多權力，並削減最高法院的角色，不但引發國內抗議聲浪，也面臨美國在內的主要盟邦質疑。