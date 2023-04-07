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超商獨家！隱藏版「哈根達斯雪酥」開賣了　咬下是超濃草莓冰淇淋

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣日本線限定「哈根達斯草莓戀人雪酥」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

免飛日本也能享用了！超商首次獨家開賣甜點控訪日必嚐的「哈根達斯雪酥」，首波主打口味「草莓戀人雪酥」，一口咬下香酥威化餅就能吃到酸甜草莓冰淇淋，口感超療癒，同步還有2款迷你杯冰淇淋等吃，即日起可享單件8折、2件以上75折優惠。

7-11首次引進哈根達斯日本線新品，即日起獨家販售隱藏版「草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅夾著白巧克力脆皮，裡面包著滿滿的草莓冰淇淋，比起雪糕多出一層口感；不僅如此，7-11也同步從日本引進哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／珈啡物語，每口都是濃郁滋味超幸福。

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下香酥威化餅就能吃到酸甜草莓冰淇淋。

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳（左）、珈啡物語（右），其中，濃厚牛乳為日本經典人氣No.1。

為慶祝以上3款新品上市，即日起至5/16止，可享單件8折、任選2件以上75折優惠，任選3件就送哈根達斯日系迷你杯帆布袋1個，限量3.2萬個，送完為止。

▲▼哈根達斯日系迷你杯帆布袋。(圖／7-11提供)

▲「哈根達斯日系迷你杯帆布袋」限量3.2萬個，哈根達斯迷一定要收。(圖／7-11提供)

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲4/6起只要姓名有「3字任1字」同字或同音皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富推出一系列普發6000元加碼優惠，4/6起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

若姓名沒對中也別難過，萊爾富也將在4/6至4/12於Hi-Life VIP APP整買零取祭出優惠，凡購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，等於一套鮮食主餐+飲品只要100元，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。

▲▼萊爾富6000元加碼優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富指定鮮食主餐與飲品組合套餐5組500元，等於吃1份餐點配1份飲料只要100元。

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