全聯熱銷品選購撇步大公開　買對商品把6000元放大再放大

▲全聯福利中心看準民眾領到6000元之後會想細細比較，為了放大價值，通路熱銷品往往成為消費者補貨清單上的必備品項！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近日最振奮人心的消息莫過於政府通過「全民共享經濟成果特別預算」，即將普發現金6000元予所有國人，在忙碌的工作日常中成為生活裡的小確幸，近日紛紛完成登記，讓很多人已經開始期待入帳！無論你選擇怎麼領，最重要的都是「領到之後」可以做些什麼？究竟要如何善用6000元，讓它放大再放大？各項優惠活動宣傳紛紛開跑，全聯福利中心身為日常採買的必逛之處，當然也祭出多項優惠，包含經常引起搶購風潮的熱銷商品，精打細算的你，當然要趁這時候補貨。

全聯福利中心看準民眾領到6000元之後會想細細比較，為了放大價值，通路熱銷品往往成為消費者補貨清單上的必備品項，對於正在觀望的人來說，多了一筆預算之後，當然也更願意入手！而女孩們的生理用品就是其一，日常消耗品趁優惠補齊超療癒！

棉棉博覽會超低價！生理期「防漏神物」！液體衛生棉＋安睡褲一次買齊

▲4/7～4/13液體衛生棉單件特價$129、任兩件特價$149！

趁全聯棉棉博覽會每滿249折30的活動，把握機會購入有「黑洞吸收力」之稱的好自在液體衛生棉，吸好吸滿輕薄乾爽的特性，是女性生理期的救星，4/7～4/13液體衛生棉單件特價$129、任兩件特價$149，解決棉棉煩惱也不用傷荷包。同檔期還有「防漏神物」好自在熊抱安睡褲，生理期一天到晚睡不安穩，好自在熊抱安睡褲就像內褲一樣，穿上之後馬上擁有360度的全方位防漏，彈性腰圍不勒腰、輕鬆終結夜晚外漏命運，再也不用害怕翻身，穿上好自在熊抱安睡褲，睡覺時想怎麼翻就怎麼翻。4/7～4/13熊抱安睡褲單件特價$149、任二件特價$169。

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現象級秒殺優惠！德國製電動牙刷＋名模私藏牙膏別錯過

▲4/21～5/4期間，右圖Oral-B德製Pro1電動牙刷單件特價只要$999！

德國百靈Oral-B德製Pro1電動牙刷，3D立體旋轉潔牙科技搭配護齦刷頭，輕鬆提升刷牙效率，特有的小圓頭刷頭完整包覆牙齒、深入縫隙清除牙菌斑，簡單就能清潔溜溜。4/21～5/4期間，Oral-B德製Pro1電動牙刷單件特價只要$999，不用一張小朋友就可以帶回家。終於等到口罩令解禁，大家紛紛拿下口罩之餘，也更加注重牙齒亮白，美國Crest香氛鎖白牙膏有多種香氣，每天的清新感都讓人心花怒放，低敏感配方、敏感牙齒適用，拿下口罩也能果斷放閃。4/21～5/4期間，Crest香氛鎖白牙膏新品上市特價兩件只要$199，隨時隨地大方展露笑容。

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海倫仙度絲科研系列，在家也能洗出高級感！趁試用價入手超划算

▲從根源打擊頭皮問題，再也不怕穿黑色衣服，輕輕鬆鬆也能在家洗出高級感！

針對輕度、中度、重度三種程度的油性頭皮量身打造出「溫和去屑 秀髮水潤」、「深層去屑 淨化頭皮」、「科研去屑 煥活頭皮抵禦力」等三款洗髮精，從根源打擊頭皮問題，再也不怕穿黑色衣服，輕輕鬆鬆也能在家洗出高級感。4/21～5/4期間，海倫仙度絲訂製系列單件超低試用價$249元，趁機入手更划算。

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「網友評價第一」飛柔滋養修護免沖洗瞬效護髮精華，懶人保養更升級！

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擁有一頭亮麗秀髮是每個愛美女生的夢想，但是天天花上大把時間護髮又讓人心好累，品牌調查飛柔滋養修護免沖洗瞬效護髮精華獲網友評價第一名，可以快速吸收、免沖洗的護髮精華，告別煩瑣的護髮程序，其中蘊含的人參精華更可有效解決中性、乾性髮質的乾枯分叉與打結，優惠期間4/7～5/4，飛柔免沖洗瞬效護髮精華單件試用價只要$199。

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日系熱銷ARIEL洗衣精兩件$384，愛用者補貨趁現在

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日本熱銷到台灣依舊掀起風潮的日系洗衣精ARIEL，每每推出優惠就會造成消費者搶購熱潮，4/21～5/4全聯推出超狂折扣，ARIEL任兩件只要$384元，早已讓忠實愛用者摩拳擦掌準備補貨。

▲補貨生活用品多買也不怕，把握機會讓小確幸放大再放大！

全聯福利中心與廠商寶僑一起加碼推出廠商月活動，買寶僑全系列單筆滿$349現折$30（幫寶適除外），還沒想好6000元要花在哪？補貨生活用品多買也不怕，把握幾會讓小確幸放大再放大！