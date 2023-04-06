學者林泰和：美中台三邊節制　完成蔡英文、麥卡錫歷史性會面

▲總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）歷史性會晤。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文於台灣時間6日上午在美國雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授林泰和分析，此次會面極具歷史性意義，且因各方都有管控分歧及風險，在美、中、台3邊都很節制下，完成一個歷史性的會面。

林泰和今天下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，蔡英文與麥卡錫在美國會面，具有歷史性的意義，這不僅是1949年以來，台灣總統第一次在美國國土上，與美國政壇第三號人物見面，且麥卡錫從邀請函到公開發表談話時，都以「台灣總統（Taiwan president）」稱需蔡英文，這顯示著，台灣是個主權獨立的國家，因此才使用「總統」稱呼蔡英文，同時亦彰顯台灣的主權，兩者的意義都很大。

林泰和直言，麥卡錫使用「台灣總統」稱呼蔡英文，簡單直接、言簡意賅，該說的都說了，意味著他肯認自己與獨立國家的元首見面。

林泰和進一步指出，相較去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，當時時值中國國家主席習近平展開第三任期前，尚未確認他將延續統治，因此中方有意藉此事件挑起事端，發動海空演習，不過，今年習近平已經沒有連任壓力，加上適逢法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪中，前總統馬英九也還在中國，中方並未升高緊張情勢。

最重要的是，林泰和表示，蔡英文與麥卡錫會面期間，美國、中國都不想把緊張局勢升高，各方都有管控分歧及風險，最後的成果蠻成功的、沒有失控，「在美、中、台3邊都很節制下，完成一個歷史性的會面」。

此外，由於今年適逢總統及立委選戰即將登場，媒體關注蔡麥會是否將牽動選情走向？林泰和預判，2024年總統選舉與2020年有很大的不同，4年前中國提出一國兩制台灣方案，香港發生反送中運動，最終在這個背景下產生總統；今年因為俄烏戰爭，選舉將圍繞在「反併吞、反侵略、維持民主自由的生活方式」的論述，討論的將是：要選擇美國為首，包含歐洲國家、日本、韓國、澳洲的海洋自由同盟，還是以中國為首，包括俄羅斯、北韓、伊朗的歐亞邪惡軸心。

林泰和直指，俄烏戰爭讓西方國家意識到，面對獨裁極權專制的國家不能太天真、依賴、一廂情願，要交往但也要謹慎、分散風險；面對不安於現狀、積極展現企圖心、挑戰西方自由民主秩序的中國，美國不允許中國片面改變現狀，此次蔡麥會中，美國跨黨派國會議員也參與，顯示美國國會支持台灣，另麥卡錫特別提到必須持續對台軍售、強化經濟合作等語，亦可見一斑。