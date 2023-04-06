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老公新婚第4天遭炸死　前男友送1.5公斤火藥：讓妳永遠不幸

記者黃翊婷／綜合報導

印度新婚人夫梅拉維在拆封「結婚賀禮」時，竟遭當場炸死，他的哥哥也受到波及，送醫不治。當地警方調查，送上「炸彈禮物」的人就是梅拉維妻子的前男友馬坎，目前已經將人逮捕。

▲▼印度一場婚禮因賓客吃不飽，發生鬥毆事件，示意圖與本文無關。（圖／達志示意圖）

▲梅拉威在新婚第4天遭炸死。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

根據《印度快報》（Indian Express）報導，這起事件發生在印度恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh），梅拉威（Hemendra Merawi）3月31日剛與妻子完成婚禮，4月3日拆封結婚禮物時，發現收到一套家庭劇院組合，他開心進行安裝，沒想到接上電源之後，音響瞬間爆炸，導致他當場死亡，而他的哥哥也受到波及，送醫急救仍宣告不治。

當地警方表示，凶手馬坎（Sarju Markam）是梅拉威妻子的前男友，他在交往期間隱瞞自己已婚、有2個孩子的事實，後來事情曝光，女方家人不同意2人繼續交往，並決定將女兒嫁到其他地方；他在婚禮前一天曾打電話勸阻女方，聲稱「如果妳結婚了，妳永遠都不會幸福」，遭到拒絕後決定報復，他曾經從事電子維修工作，還在碎石工廠工作過2年，對炸彈有一定的了解，最終決定自行製作「禮物炸彈」。

警方指出，馬坎先是到處購買鞭炮、汽油等物品，再從這些材料中提取出1.5公斤的火藥，製作出來的炸彈威力強大，不僅炸毀屋頂、3面牆壁，導致梅拉威和哥哥死亡，另外還造成5人受傷，其中包含1名兒童。

警方提到，馬坎並沒有親自出席婚禮，而是委託不知情的友人帶著「禮物」前往參加，目前警方已經將他逮捕，詳細的事發過程仍有待進一步調查釐清。

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