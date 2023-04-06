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心疼爸媽坐地板吃飯　女兒送餐桌見「1畫面」笑到流淚

記者黃翊婷／綜合報導

泰國一名女子捨不得父母時常坐在地上吃飯，於是買了餐桌和椅子想給雙親使用，事後看到家中監視器畫面，卻讓她哭笑不得，因為父母已經習慣坐在地上吃飯，最後竟然把餐桌當成地板，直接坐在桌上吃。

泰國女子買餐桌給父母使用，卻看到驚人一幕。（圖／翻攝自TikTok／@user42185468）

▲女子發現雙親坐在餐桌上吃飯。（圖／翻攝自TikTok／@user42185468）

影片中，只見餐桌上放著不少食物，旁邊還擺有4張椅子，女子的父母卻是直接盤腿坐在餐桌上用餐，父親吃飽後準備離開，還要踩著椅子下去。

女子提到，因為心疼父母年紀漸長，卻總是坐在地上吃飯，十分不方便，於是買了餐桌和椅子想給他們使用，沒想到上個月22日看了一下家中的監視器畫面，意外發現父母「坐桌上吃飯」的一幕，讓她感到好氣又好笑，最後決定公開影片，並在文章中附上2個笑到流淚的表情符號。

這段短短20秒的影片被女子上傳至TikTok，目前已獲得超過500萬次瀏覽。網友們紛紛留言大讚她的雙親很有創意，「這樣挺好玩的」、「乾脆買墊子給他們吃飯使用比較划算」、「習慣了吧，坐地板很方便，爸媽只是從地板換到桌上而已」、「我只看到他們在吃飯，才沒看到什麼餐桌和椅子」。

不過，也有好心網友建議女子可以教導父母正確的餐桌使用方式，以免他們在「上下餐桌」時不小心跌下來，反而更危險。

@user42185468

โอ้ยเนาะอีพ่ออีแม่กะดาย555566

♬ เต็มคาราเบล - Maxzy

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