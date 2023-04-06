快訊／猴痘再爆2例！北市、竹縣男確診本土　4／10再開疫苗登記

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情再爆！疾病管制署今（6）日公布國內再增2起本土猴痘病例，個案為北部20多歲與50多歲本國籍男性，發病日分別是3月22日及25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診陽性。

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天，另27 名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例(16例本土及7例境外移入)，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1,416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1,391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,343人。

疾管署表示，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，自4月10日(星期一)下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 https://mpox.cdc.gov.tw/ )」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。本階段意願登記平臺自本月10日下午2時開放後，開放時間為每週一至週五，上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市(離島縣市除外)共48家合作醫院。考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

疾管署強調，為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。此外，再次提醒民眾，為免影響符合條件民眾接種權益，請勿重複登記，系統亦會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。