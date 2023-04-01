孟晚舟首次輪值董事長！外界瘋傳「將接班」　她正面回應

▲孟晚舟回應接班猜測。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

孟晚舟於4月1日正式履職華為輪值董事長一職。外界猜測，這是孟晚舟要「接班」華為的前兆。孟晚舟31日對此正面回應稱，依照華為公司《治理章程》，「我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領導。華為不把公司命運繫於個人身上，而是『一張藍圖畫到底』。」

據《環球時報》報導，3月31日下午，華為在深圳舉行2022年年度報告發布會，據華為首席財務官孟晚舟披露，2022年華為公司實現全球銷售收入6,423億人民幣，淨利潤356億人民幣。

根據此前消息，華為公司董事會確定副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長。其中，孟晚舟將於2023年4月1日到2023年9月30日，當值華為公司輪值董事長。

孟晚舟對此回應稱，「華為是體制的接班，不是個人的接班。公司一直是在集體的領導下前行的。公司不會把公司的命運寄托在個人身上。」

孟晚舟說，「我和另外兩位輪值董事長一樣，都按照華為公司治理章程開展工作，並接受常務董事會和監事會的監督。」

此外，華為創始人、董事長任正非近日署名發出內部文件，再次強調「華為不造車」，並稱「有效期五年」。任正非還強調不能使用華為／HUAWEI出現在整車宣傳和外觀上，重點指出不能使用「華為問界」及「HUAWEI AITO」。

華為副董事長徐直軍31日也回應稱，「之前三年不造車的決議快到期了，我們再發一個決議有效期是五年，華為戰略沒有變，我們不造車。」徐直軍還表示，最近有些部門、個人、合作夥伴在濫用華為的品牌，這次也對品牌問題進行明確要求，嚴禁華為品牌放在汽車品牌前面，或者作為汽車品牌，「我們會對旗艦店和銷售店或銷售物料進行整頓。」