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郭台銘喊要化解美中對抗　綠黨團讚有高度：若提出有效方法給他鼓掌

▲▼民進黨立法院黨團召開『民主、 團結、共榮，德不孤必有鄰』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開『民主、 團結、共榮，德不孤必有鄰』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團6日召開記者會，有媒體詢問如何看待鴻海集團創辦人郭台銘投入2024總統選戰，民進黨團表示，這是國民黨家務事，郭台銘也提到化解美中對抗，這高度非常高，畢竟要化解習近平跟拜登之間的衝突，若郭台銘未來有機會代表國民黨選總統，可以凌駕在中美兩個戰略大國的層次、提出有效方法，大家應該給他拍拍手。

對於馬英九訪中言論，民進黨立委羅致政表示，馬英九出訪前就定調是私人行程，是他滿足自己中華民族主義的訪問，背後代表的意義是國家戰略選擇不同，台灣選擇跟國際民主陣營站在一起，而馬英九選擇跟中國民族主義站在一起，甚至是具有威脅性、擴張性的民族主義。

羅致政呼籲，馬英九應該問自己，恢復中華是恢復有擴張性、威脅性的國族主義，還是跟普世價值站在一起？民族主義會大於自由人權嗎？擔心馬英九所背書的是有擴張性、威脅性的中華民族主義。

民進黨立委劉世芳也表示，馬英九訪中時，民進黨一再重申要用平等尊嚴方式訪問，但沒想到他的發言越來越荒腔走板，包括多次提到台灣是中國一部分、世界上只有一個中國等等說法，都讓人非常擔心。

劉世芳指出，包括蔡英文訪美時，國民黨立委選擇缺席，在國際媒體報導提到國民黨時，都是連結到馬英九訪中，講出台灣人、民主陣營完全無法相信的言論

劉世芳直言，擔心馬英九這次訪中，會不會造成下次總統選戰的破口，第一、他缺席台灣民主化進程，第二、此次出訪融入統戰跟分化的氛圍，這是對民主世界的挑戰，希望馬英九接下來的言論，不要違反他在總統任內的對主權、民主的主張，變成中國第一線的馬前卒。

民進黨立委陳亭妃表示，國台辦發了這麼一個新聞稿，這幾天馬英九在中國就是配合大外宣的工具，中國會極盡所能講一些完全悖離事實強化中國的言論，就看馬英九怎麼做，若沒辦法在中國領土表達曾經是台灣元首角色、台灣就是一個國家立場，真的期待馬英九慢走不送，繼續留在中國配合中國。

陳亭妃指出，這是你要追求的定位不要把所有台灣人民拖下水，我們不是你能夠代表的，希望這幾天中國做出任何動作，請馬英九不要讓我們繼續失望，雖然知道這是空的期待，一樣希望馬英九懸崖勒馬。

對於郭台銘宣布投入總統大選，劉世芳表示，郭台銘這次訪美或是回台發表的言論，都是國民黨家務事，他也提到化解美中對抗，這高度非常高，畢竟要化解習近平跟拜登之間的衝突，若郭台銘未來有機會代表國民黨選總統，可以凌駕在中美兩個戰略大國的層次。

劉世芳呼籲，希望他競選總統時，提出要如何化解，如果他能提出具體、有效的方式，大家應該給他拍拍手。

陳亭妃直言，最近是國民黨內亂時候，我們不關心要徵召誰，而未來總統候選人如何面對馬英九配合中國大外宣、貶低台灣的說法，若沒辦法表達立場，憑什麼要參選台灣總統？總統直選代表台灣是國家的立場，若不敢要求馬英九在中國的土地中表達立場，憑什麼說要爭取未來台灣的總統？

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