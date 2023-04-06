館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震驚：台灣經濟好得很

▲館長脆皮燒肉便當。（圖／翻攝自館長FB）



記者崔子柔／綜合報導

「館長」陳之漢投下千萬元，開「TRUE飯」便當店，要價220元的「脆皮燒肉飯」掀起熱議，他也和實況主Toyz不斷在直播上互槓，扯出館長電商平台價錢「割韭菜」等話題。有網友昨（5）日則分享，館長拿下3月份台灣YouTuber抖內排行榜冠軍，金額達53萬元。

一名網友昨日在PTT以「館長拿下三月台灣YT抖內冠軍」為題發文指出，在館長感謝館黑讓他電商越賺越多後，他好奇去查詢YouTube的抖內榜單，「館長竟然榮登三月台灣YT抖內冠軍，而且超過第二名將近一倍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣YT抖內排行。（圖／翻攝自PTT）



榜單上可見，館長以金額53萬5225元位居榜首，第2名則是VTuber「TabasukoCh.塔芭絲可」，金額為28萬9892元，第3、第4名分別為手遊「傳說對決」實況主小霖及海牛，金額為26萬餘元、24萬餘元，第5名是Vtuber「Vanilla Nyoro 香草奈若」，金額24萬餘元。

原PO表示，「看來大家是太小看館粉了，你越黑我越挺，肚子扁扁也要挺阿館，館粉瘋狂購買和抖內，館長是不是又贏了？」

文章曝光後，不少網友留言指出，「台灣經濟好得很啦」、「前五我也只知道館長，我是不是老了」、「為什麼後面四個我都不認識」、「所以別笑什麼買ytr課程，抖內跟買課程有什麼不一樣」、「阿館本來就很有人氣，客群又都有錢」，也有人說，「前五名有二個傳說對決實況主」、「一堆VT，時代變了？」、「第二居然是vt？」