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她晨泳30年竟罹高血糖、脂肪肝　醫曝越動越胖原因

記者黃翊婷／綜合報導

許多民眾為了維持身體健康，除了控制飲食之外，還會搭配運動。不過，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一件案例，一名70多歲的女病患維持晨泳長達30年，卻還是出現高血糖、脂肪肝和膽結石等症狀，反而越動越胖，後來仔細詢問才知道，可能是運動完吃太多所導致。

▲▼游泳,泳池。（圖／免費圖庫pxhere）

▲錢政弘發現一名女病患維持晨泳習慣長達30年，卻越游越胖。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本文當事人無關。）

錢政弘在臉書發文分享，一名70多歲的女病患有高血糖、脂肪肝、膽結石、輕微肥胖（有小腹）等症狀，還曾因為膝蓋退化性關節炎去開刀，原本以為是她年輕時沒有運動習慣，導致體重過重造成膝蓋負擔，沒想到這個推論只對了一半，因為她從年輕時就與朋友結伴晨泳，每天天亮就到和平島的海水游泳池運動，一年四季從不缺席，就這樣游了30多年。

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但為何女病患長期運動卻沒有變瘦，錢政弘提到，當他提出這個疑問時，女病患笑著回答「我也不知道為什麼，應該是我們運動完吃比較多吧」，他覺得這個答案很有可能，畢竟自己游泳完也會覺得很餓。

錢政弘說，事後翻查文獻，曾有期刊刊登一篇研究討論「游泳後會不會吃得比較多」，研究找來32名成年人輪流進行游泳、騎自行車、休息3項活動，結果發現參加者在游泳後明顯會吃得比較多，研究人員推論可能是跟體溫有關，身體在游泳時產生的熱能被冷水帶走，就會透過吃東西來製造熱能。

錢政弘提醒，運動當然對健康有益，民眾願意維持良好的運動習慣也很好，但要注意運動方式是否正確，以免造成骨頭、肌肉或韌帶損傷，同時也要注意控制飲食，免得越動越胖，反而造成關節負擔。

【案例分享】 最近一位70多歲的阿姨回診，向我感嘆最近膝蓋換了人工關節後還有點疼痛。這位阿姨和她的朋友都是我的病患，她們兩位的身體狀況幾乎一樣，年紀相近，都有高血糖、脂肪肝和膽結石，輕微肥胖有小腹，兩位都因為膝蓋有退化性關節炎去開刀。 ...

錢政弘 胃腸肝膽科醫師發佈於 2023年4月4日 星期二

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