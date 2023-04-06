蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

▲蔡英文會晤麥卡錫、跨黨派眾議院議員。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤；在閉門會議開始前，雙方分別由麥卡錫、蔡英文逐一介紹與會出席的代表，隨後並致開場詞。蔡英文致詞時表示，謝謝議長麥卡錫的熱情邀約，在座的大家很溫暖，就像加州的陽光一樣。

麥卡錫表示，這是一個跨黨派的議員會晤，美國與台灣是親密的盟友，有信心美國與台灣能一起為了經濟、自由、民主、亞洲的和平穩定等，持續進行合作。

民主黨團主席艾吉拉表示，美台40年來共同努力促進經濟成長、民主與安全共同合作；在拜登政府的通力合作下，將進一步強化美台關係，以及印太區域的安全穩定，同時保護美國與盟國的人民的利益。

蔡英文隨後則表示，謝謝議長麥卡錫的熱情邀約，大家都很溫暖，就像加州的陽光一樣，謝謝各位跟台灣站在一起。

在開場致詞後，兩人與台美官員將進行閉門會談，接著會後蔡英文、麥卡錫預計會共同發表談話，後續再進行午宴。

包含總統府秘書長林佳龍、駐美大使蕭美琴、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵、僑委會委員長徐佳青、AIT主席羅森伯格等人，都出席閉門會談。美方則有20多位眾議員與會。