蔡麥會意義重大！　蘇巧慧點三大要點：深化台美關係

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，過境美國時，於當地時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤。對此，民進黨立委蘇巧慧6日指出三大觀察要點，並強調這場會面意義重大，代表「深化台美關係」，是美國全體國民、不分黨派的共同支持。

蘇巧慧表示，蔡英文在洛杉磯雷根圖書館與麥卡錫及兩黨近20位國會議員會面，這是歷史上首次我國總統於美國國土上與美國眾議院議長見面，意義重大。她認為，該場會面有三大觀察要點：第一，民主國家的國會，最能反映人民真實的聲音。麥卡錫率領跨黨派議員與蔡英文會面，代表「深化台美關係」，是美國全體國民、不分黨派的共同支持。

第二，蘇巧慧說，由於蔡英文踏實外交策略正確，才有今天的外交果實，用經濟實力撐起台灣，用民主價值在國際立足，捨棄金錢外交、攏絡外交。麥卡錫力挺蔡英文外交路線稱，「我相信當前台美關係是我此生中最強健的時刻，而蔡英文無疑是這段強健關係的重要推手。」

第三，蘇巧慧透露，美國將繼續深化與台灣的經貿合作，共同守護區域的穩定與和平。麥卡錫表示，台美友誼對自由世界至關重要，未來可以期待台美雙方將有更多正向、強勁的合作與互動。

針對蔡英文說「要維護和平，必須先強大自己」，蘇巧慧強調，作為我國立法委員，她會與所有民進黨團同仁在立法院繼續努力，打造台灣成為韌性之島，讓台灣走向世界，與民主盟友併肩同行，一同守護台灣與區域的和平與繁榮。