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李貴敏自曝接到超多詐騙陳情　憂喊詐騙恐成「國安危機」

▲考紀會主委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期網路詐騙事件頻傳，詐騙手法千奇百怪，國民黨立委李貴敏5日就透過臉書發文透露，自己最近接到許多關於詐騙的陳情，她十分憂慮照這樣下去，詐騙將是繼毒品、槍枝氾濫之後，成為第三種足以腐蝕台灣社會風氣的「國安危機」，她不禁喊話，「拜託政府別再呼籲、再呼籲了，快點拿出辦法來！」

李貴敏分享理財名人夏韻芬成為網路詐騙受害者的例子指出，假冒名人詐騙已經是繼電話詐騙、一頁式廣告、釣魚詐騙、包裹詐騙之後，最新、最流行的犯罪手法，危害格外嚴重，真不能開玩笑。她強調，網路觸及無遠弗屆，名人影響力又大，更容易說服良善民眾，結果名人被盜用照片、編寫文章，騙人加LINE；個人肖像權被侵害不算，民眾提告後，名人又無端成為疑犯，甚至反過來被酸民指控、言語霸凌，她不禁批評，政府打擊犯罪與下架詐欺訊息不力，折磨人性的噩夢就此無限循環。

李貴敏透露，自己近期接到相當多關於詐騙的陳情，案件態樣百出，近年來更是氾濫成災。她提到，前段時間柬埔寨就業陷阱不算，有像夏韻芬這種遭人冒名詐騙的，或媽媽想幫兒子湊創業資金，回應網路貸款廣告反遭個資被盜用的，還有退休朋友打算以房養老，卻在接受投資型房貸提案後，現在慘遭套牢。

李貴敏憂喊，照這樣下去，詐騙將是繼毒品、槍枝氾濫之後，成為第三種足以腐蝕台灣社會風氣的危機，也就是「國安危機」。她大批，尤其政府竟依舊無為，詐騙集團大行其道，詐騙廣告像是雨後春筍，這是讓人最無法接受的。

此外，李貴敏質疑，既然金管會主委被冒名誘導民眾投資特定股票的詐騙廣告可以下架，為何其他人不行？何以冒名詐騙的粉絲專頁或群組可以持續存活？「其實，無非是看政府有無下定決心嚴查罷了。」她大嘆，顯然，高高在上的官員們很難體會被冒名者的心酸，更不能體會被害人慘賠的痛苦，因為詐騙案件已不是零星個案，不但已經成為台灣普遍的社會問題，柬埔寨、青埔寨詐騙的犯罪，更已上升到被囚禁、被殺害，甚至人蛇集團的地步。

李貴敏強調，詐騙案一再發生，不僅受害者身心俱傷，也導致美麗的台灣社會瀰漫相互不信任感。她喊話，我們期待恢復台灣原有的善良淳樸、安和樂利與人情味，更絕不願看到台灣成為外媒眼中的「貪婪之島」、「詐騙天堂」，「拜託政府別再呼籲、再呼籲了，快點拿出辦法來！」

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