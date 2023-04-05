+10元多喝1杯！4大超商「開工咖啡優惠」快看　大杯美式只要26元

▲4大超商推出咖啡優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

5天連假快結束了別難過，明（6）日上班前先買杯咖啡為自己加油打氣！以下為4大超商祭出的「開工咖啡優惠」，不僅萊爾富祭出限時1天「美式、拿鐵加10元多1杯」，還有7-11 「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」，換算下來喝1杯大杯美式只要26元，趕快把握便宜買。

●7-11

7-11門市即日起至4月18日止推出「CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選第2杯半價」。

OPEN POINT行動隨時取即日起至4月7日有「CITY CAFE大杯美式4杯+COLD STONE 酷聖石複合專區109元系列指定冰品4杯優惠價420元」、「CITY CAFE大杯拿鐵4杯+COLD STONE酷聖石複合專區109元系列指定冰品4杯優惠價460元」、「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」、「CITY CAFE大杯拿鐵任選23杯888元」、「CITY PEARL珍珠奶茶任選22杯888元」、「CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱) 任選18杯888元」、「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵/冰太妃焦糖風味瑪奇朵/冰焙烤榛果風味拿鐵/贅沢八女抹茶拿鐵/脆酷摩卡咖啡任選20杯888元」。

●全家

全家APP「隨買跨店取」將於4月6日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年10月31日，以及「minimore甜點同品項買2送1」，有法式千層蛋糕、抹茶千層蛋糕選擇，限量1萬組，可兌換至2023年5月16日。

加碼還有「Let’s Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡／咖啡拿鐵）買6送6」及「極鬆餅任選買6送3（限量）3000組」，兌換期限則為2023年7月31日前，當天上午10時起開搶。

▲全家APP「隨買跨店取」將於4月6日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」。



●萊爾富

萊爾富門市將在4月6日推出限時1天「咖啡加10元多1杯」優惠，品項有Hi Café大杯美式與Hi Café大杯拿鐵，冰熱可任選；另外，萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取也將在4/6起至4/9止推出「Hi Café大杯特濃美式買7送5」、「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」，最多直接現省275元，可寄杯、冰熱任選，兌換期限長達3個月。

●OK mart

OK mart將於4月6日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，不限冷熱。