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社會 社會焦點 保障人權

無懼14偷渡者7人成浮屍！人蛇船詭現屏東海域　內藏9男3女越南人

記者陳崑福／屏東報導

台灣周遭海域驚爆在短短1個月內，陸續出現20具浮屍，更傳出其中7名越南籍男女疑似想偷渡來台，疑遭人蛇集團丟包海上殞命事件，引起社會震驚；海巡署第八巡防區3日晚上在屏東頂寮溪外約2浬有航跡可疑漁船，經前往查緝，在駕駛下方船艙發現9男3女共12名越南籍偷渡客，已押回枋寮漁港，報請檢察察官深入追查該幕後人蛇集團。

▲恆春海巡查隊查獲漁船載運越南籍偷度客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春海巡查隊查獲漁船載運越南籍偷度客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春海巡查隊查獲漁船載運越南籍偷度客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春海巡查隊查獲漁船載運越南籍偷度客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署第八巡防區指揮部於4月3日20時57分，主動查看雷情發現於屏東頂寮溪外約2浬有航跡可疑漁船，立即統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕查緝，恆春海巡隊立即派遣線上巡防艇PP3589艇前往查看，於21時20分抵達通報位置，艇長發現該船並無漁具，明顯可疑，隨即展開登檢部署。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

經登檢後發現船上駕駛台下方艙間內藏有12名越南偷渡人士(9男3女)，緊急增援2062艇、3535艇前往協處，並於22時35分共同押解該涉案漁船返回枋寮漁港，全案將依違反「入出國及移民法」報請台灣屏東地方檢察署指派盧惠珍檢察官指揮海巡、警政、移民相關單位擴大偵辦，期能向上溯源，追查幕後不法集團。

恆春海巡隊表示，清明5日連假期間，海巡署除強化水域活動安全戒護外，並針對海域不明目標加強查察，配合海面雷達目標監控，即時調派線上巡防艇加強巡邏進行攔截圍捕，有效攔阻本國籍漁船載運偷渡犯闖關入境；另為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組全程均穿戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，且經快篩12名涉案人員均為陰性。全案依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

海巡署強調，不法偷渡集團為牟取暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡人士入境，已嚴重造成國內防疫壓力，恆春海巡隊呼籲，為有效打擊偷渡犯罪集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索，共同為維護社會治安及全民防疫工作盡一份心力。

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關鍵字：

越南偷渡客漁船海巡署枋寮恆春

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