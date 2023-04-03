被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

▲女網友的兒子被舅媽記恨多年。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

童言無忌，卻也最容易引發爭議。一名媽媽日前發文感歎，兒子5歲時只因為對弟媳說「新娘好醜喔」，就被對方記恨至今，每次回娘家都會被弟媳擺臉色和針對，讓她傻眼直呼：「道歉這麼多年還不夠嗎？」

原Po在臉書社團「匿名公社」透露，弟媳4年前結婚時只因被兒子說了句：「新娘好醜喔。」就記恨到現在，每次帶兒子回娘家都會見到她擺臭臉、不理小孩，甚至「連飯也故意要他自己添」。原Po強調，自己當時就有向弟媳道歉，表示孩子還小什麼都不懂、不會看場面，「說孩子只是老實沒別的意思」，怎知會被記恨這麼久。

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原Po除不滿：「我媽每次都要我兒子跟舅媽道歉，都道歉幾年了還要怎樣？」也對日前看到弟媳又擺臭臉而乾脆直接回家時，「我媽居然也不留我」的態度感到相當感慨，直言比起媳婦和肚子裡的內孫，自己和兒子只是嫁出去的女兒和外孫，更氣弟弟「看我跟他外甥被欺負連屁都不敢放一個」，直呼回娘家還要遭受這種對待，心裡的委屈真不知道要跟誰講。

不過，許多網友看完文章後卻覺得問題出在原Po，「我兒子只是老實，這句話是在補刀嗎」、「妳這樣的回答，道歉一輩子也不夠」、「妳當時的解釋好像沒有補救到耶 ，感覺有點火上加油的意味。不過妳這種在婆家被當外人，回到娘家還無法安然自在，真的是還蠻讓人感到無奈的」。

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