交通違規丟包毒品 　南警鷹眼照樣抓包

▲台南市警四分局育平派出所警員黃育群、尤四海2人，查處機車交通違規，查獲駕駛人等人丟包持有海洛因的毒品，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平派出所警員黃育群、尤四海2人，4月2日凌晨巡邏，行經安平區華平路、華平路672巷口時，看到一男一女共乘1一輛重機車逆向行駛，立即發放警鳴器尾隨、喝令要求停車，在安平區國平路攔下該輛重機車，駕駛人丟棄手中毒品，仍被警方發現起獲該包海洛因依法送辦

警方說，機車駕駛見事蹟敗露，左手馬上丢出一個不明物體，安平警警員黃育群、尤四海看到現場地上有1隻針筒及1包不明粉末，騎車的46歲蔡姓男子跟後座的41歲女友，異口同聲否認上述物品為他們所有，向警察表示「不是我的、不是我的、都不是我的」，員警依警察職權行使法，要求2人配合一同到派出所進行調查。

回到育平派出所，經安平警提示密錄器及行車紀錄器影像，確認該物品是從蔡嫌手中丟出，該隻針筒、內有注射過的液體、重1.55公克；該包不明粉末重0.25公克，初篩結果均呈現一級毒品海洛因陽性反應，全案調查後，依違反毒品危害防制條例移罪嫌移送台南地檢偵辦，交通違規的部分，開單告發。

第四分局分局長王子雄表示，安平警決心守護安平地區治安、交通，不容毒品入侵，對於任何不法絕對嚴辦到底。吸毒會讓人產生心理依賴，強迫使用，還會造成神經系統長期傷害，產生如情緒不穩、視幻覺、記憶減退、抑鬱、失眠及妄想等症狀，千萬不要碰觸毒品，遠離毒品安全至上。