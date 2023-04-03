台灣骨折率亞洲第一世界第九　埔榮推骨質密度儀為長輩保骨本防摔

▲中榮埔里分院更換新型骨質密度儀，骨質疏鬆檢查更快速精確。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著全球高齡化社會時代來臨，骨質疏鬆症盛行率也日漸增加：中榮埔里分院指出，目前世界衛生組織已認定骨質疏鬆為全球第二大的流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病；世界骨質疏鬆會（IOF）也預估，2050年時全球髖部骨折案例將有過半發生於亞洲，目前台灣骨折發生率更為全亞洲第一，並高居世界第九。

另根據健保署資料，2009年至2013年骨折病患現況僅約30％女性與10％男性有接受骨鬆藥物治療，顯示國人對骨質疏鬆症相關的預防篩檢與診斷治療皆有待加強。

埔榮表示，已於今年3月底更換新型骨質密度儀，讓檢查更快速且精確；中華民國骨質疏鬆症學會即建議，除本身已有相關骨質疏鬆症狀的病患，65歲以上女性以及70歲以上男性，或65歲以下具骨質高風險因子的女性，以及50至70歲具骨質高風險因子的男性，應接受骨密度檢查，及早篩檢出骨鬆的病人，給予積極藥物治療併衞教，才能降低骨折率。

該院放射科主任許哲銘另建議，可藉由規律運動來增加骨質密度、改善平衡以減少跌倒風險，攝取足夠的鈣與維生素D也是維護骨骼的根本之道。