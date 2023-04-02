上任100天／議員評「萬安新政」　用心兌現政見「解決困難才是大本事」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年12月25日就職上任，至4月3日剛滿100天，這3個月他來積極拚政見，包括恢復1500元重陽敬老金等，但日前卻有媒體民調顯示，4成民眾對於「萬安新政」無感，《東森新媒體ETtoday》訪問6名資深、新科且跨黨派的台北市議員，由他們來評價蔣萬安的100天新政。

▲國民黨台北市議員汪志冰。（資料圖／記者李毓康攝）

國民黨台北市議員汪志冰認為，先前有媒體做出的3個月施政滿意度民調，時間點還太早，不管是哪一位市長都難在3個月內端出成績單；蔣萬安目前有很多重要政策都在研議中，也端出了好幾道菜，包括恢復YouBike前30分鐘免費、私立幼兒園補貼加碼等。

對於較有感政策，汪志冰說，被前市長柯文哲刪除的1500元重陽敬老金，蔣萬安於上任後沒多久就立刻執行恢復，很高興對於長輩關懷不僅只是口水，蔣萬安實際付出行動，值得嘉勉，也得到許多長輩的肯定；另外捷運東環段也有明確進度，工程預期在2年內動工，對於台北市交通改善有很大影響。

▲國民黨台北市議員王欣儀 。（資料圖／記者黃克翔攝）

國民黨台北市議員王欣儀表示，蔣萬安推出生育獎勵金加倍是好事，但應該回溯到今年元旦，建議蔣萬安在都更修法上要有能跳脫傳統思維的做法，展現與過往不同的魄力；另外北捷文湖線日前發生過站不停問題，希望蔣市府徹底改革「前朝」弊端。

▲國民黨台北市議員柳采葳。（資料圖／國民黨提供）

國民黨台北市新科議員柳采薇提及，蔣萬安整體施政方向是「穩健中求好」，穩健沒有不好，但希望能在市政宣傳上更努力，否則恐相形失色，最近很多政策如恢復YouBike前30分鐘免費等，由於屬於「恢復」並非「創新」，難免會使民眾無感，是蔣萬安必須要小心的問題。

對於較為有感的政績，柳采薇認為，蔣萬安育兒政策做得很棒，包括生育獎勵金提升至一胎4萬元，但也希望能回溯至2022年12月25日就任之日，否則因育兒政策而支持蔣萬安的民眾，恐會覺得不太公平。

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料圖／記者林敬旻攝）

民進黨台北市議員許淑華指出，蔣萬安上任後確實有積極作為，希望盡快將政見兌現給市民，包括重陽敬老金問題，過去柯市府是1200元，現在使用追加減預算到1500元；另外私托補助調高至每學年最高5.2萬元，這部分都可以做討論，但也對蔣萬安政見兌現抱持正面鼓勵。

不過，許淑華認為，蔣萬安針對內科交通議題無具體內容，台北大巨蛋屋頂鈦版光害問題也未正面回覆，卻說要「力拚」7月拿到使照，「憑什麼？連簡單的屋頂鈦版都沒辦法具體回覆，卻還說7月要拿使照？」她肯定蔣萬安兌現政見，但並不是施予小恩小惠，而應是大的政策方向，「這4年要做哪幾個大亮點，必須要告訴市民、讓市民有感，然而目前仍沒看到。」

▲社民黨台北市議員苗博雅。（資料圖／記者林敬旻攝）

社民黨台北市議員苗博雅表示，蔣萬安市府上任100天，依他的觀察是「實習市長，小孩開大車，還在上駕訓班」，對未來影響深遠的重大市政決策，蔣萬安都被牽著鼻子走，許許多多柯文哲所遺留難題，蔣萬安不敢碰也不想碰，只會說「還在研議中」狂打太極拳。

苗博雅提及，環狀線營運權被新北市長侯友宜牽著鼻子走，拱手讓給新北，產生後續的營收分潤、成本分攤、管理機制、乘車機制的困擾；成功市場改建案，草率拍板對承包商讓利，後續的成本增加問題，市府恐怕會被承包商不斷坐地起價；大巨蛋作秀式勘查，光復南路路面不平、光復國小陽光反射等問題，遲遲無法解決；劍潭站TOD案可能毀掉耗資數十億的北藝景觀，蔣萬安毫無關注。

苗博雅認為，蔣市府上任100天，所推動的政策成果都是大撒幣類型，提高補助、免收費用等，但發錢人人都會，解決困難的建設問題才是真本事，「希望蔣萬安可以早日做好功課，從依靠教練才能上路的實習駕駛，變成真正有能力處理重大市政問題的市長。」

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨台北市議員黃瀞瑩指出，蔣萬安至今做了很多「大撒幣」政策，或許現階段想拚完成選前承諾，但同時應注意自己的財政紀律，以及會不會造成舉債；另也應加強維繫府會關係，儘管國民黨市議員為多數，但仍有民眾黨、民進黨與無黨籍議員的聲音要傾聽，現在蔣市府的索資回應都很官腔或難取得，應多多加強溝通。

面對蔣萬安曾說對柯文哲「8年5萬戶」社宅方向不變，黃瀞瑩認為，蔣萬安應針對社會住宅開始動作，才有辦法在4年後生出5萬戶的可能性，現階段社宅剪綵、成果都是柯文哲任內奠定，若真的要朝向5萬戶目標前進，現在就該盤點地點並做各式各樣規劃，然而目前都沒看到蔣市府有此動作。