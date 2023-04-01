跟媽媽賞櫻走丟！　日3歲男童隔日被發現陳屍河川

▲吉田朔與母親出門賞花失蹤，最後被發現陳屍於江戶川。（圖／取自免費圖庫pakutaso、千葉縣警方）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名3歲男童3月30日跟媽媽與友人一同到江戶川沿岸的公園賞櫻，怎知卻因此走丟。警方獲報後投入搜索，但卻遲遲沒有找到男童下落，直到隔日上午，男童被發現陳屍在江戶川內，而具體位置則是在當初賞花公園的下游700公尺處。

根據《富士新聞網》報導，日本適逢櫻花季，許多民眾紛紛出門賞花，千葉縣市川市的3歲男童吉田朔3月30日和母親到江戶川沿岸的「櫻堤公園」賞花，但卻在當天下午4時左右失蹤。當時與他同行的除了母親外，還有另外2名大人與5名孩童。

吉田朔的母親發現他走丟後，在下午4時半左右報警，並向警方表示，「視線只是稍微離開兒子就不見了。」身高約90公分的男童失蹤當時身穿灰色外套、迷彩長褲以及藍色運動鞋，頭上則帶著黑底恐龍圖樣的鴨舌帽。警方獲報後動員約100名人力在公園附近以及江戶川沿岸進行搜索，並且徹夜尋人。

消防隊則在31日上午出動140名人力在江戶川的河堤搜索，最終在距離「櫻堤公園」700公尺遠處的江戶川下游處發現一具飄浮的屍體，經打撈後，在醫院確認為失蹤男童。

警方表示，男童被發現時身上並無明顯外傷，衣著也沒有凌亂，詳細死因仍待調查。