徒手搬雜物6小時救不回！工人弟重返現場招魂　3聖筊帶哥哥回家

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市中區台灣大道巷弄內一棟2層樓老屋昨(30日)上午傳出崩塌，3名工人逃生不及當場遭活埋，救出後均宣告不治。昨吳男弟弟目睹哥哥遭活埋，情緒相當激動，還幫忙徒手搬運雜物，希望能早點救出哥哥，不料最終兄弟仍陰陽兩隔，弟弟今(31日)重返現場招魂，順利擲出3個聖筊，帶哥哥回家。

▲吳男弟弟今回到現場招魂。（圖／記者鄧木卿攝）

據了解，事發地點299巷7號已經拆除，申請建照重建房屋，昨開工第一天，蔡、吳、陳3名工人前往現場施工，在靠近5號房屋一側挖溝施作地基，不料5號房屋因老舊，加上7號房屋早已拆除失去共壁支撐，一挖溝下去當場解壓崩塌，大量磚塊、土石、鐵皮屋頂等雜物傾瀉而下，瞬間將3名工人活埋，3人獲救後送往醫院均宣告不治死亡。





▲吳男昨在現場徒手搬運雜物6小時救哥哥。（圖／記者許權毅攝）

案發第一時間吳男的胞弟葉男(從母姓)目睹哥哥遭活埋，情緒相當激動，一度強闖進封鎖線內，最後在警方的安撫下恢復冷靜，並加入救難隊行列，徒手搬運雜物6小時，只為了快點將哥哥救出，無奈最終哥哥脫困時早已沒有呼吸心跳、四肢僵硬，搶救後仍宣告不治。

今家屬重返現場招魂，葉男的情緒看起來穩定不少，在法師的指示下，開口輕喚哥哥的名字，以硬幣為筊，前3次均無筊，後來連3次擲出聖筊，順利帶哥哥回家。陳男家屬隨後也舉行招魂儀式，第二次就擲出聖筊。

▼陳男家屬招魂。（圖／記者鄧木卿攝）