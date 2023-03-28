　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怕親妹遭副課長騙財色！她到「台塑關係」臉書社團PO文悲劇了

▲▼ 臉書 。（圖／達志影像）

▲余姓女子擔心胞妹被騙財騙色，竟到成員萬人的「台塑關係企業員工中心」臉書社團PO文。（圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

余姓女子因胞妹與台塑陳姓副課長結婚後，就與家人斷絕來往，擔心胞妹被騙財騙色，因此在有萬人成員「台塑關係企業員工中心」臉書社團PO文指，「你們公司員工他叫陳oo跟我妹結婚，4天內就離婚」，內文更提到職務單位等，最後還要大家幫忙查陳男配偶是否為胞妹；胞妹及陳男經友人通知怒報警提告，士林地檢署偵結，依違反個資法將余女起訴。

起訴指出，余女去年1月間以臉書帳號，在成員有萬人的「台塑關係企業員工中心」臉書社團內，公開發表文章說：「大家好，很冒昧的在這問問大家我的妹妹，認識了你們公司員工陳oo，帶走並跟我妹登記結婚，4天內馬上離婚」，更指出妹妹與陳男結識後要跟原生家庭斷絕來往，家人都很擔心，最後要求「能否請您們幫我們查陳oo配偶是不是余oo，不知道他們之後是否有再把結婚登記回去，因為，若不是余oo恐怕我妹妹被騙財騙色」。

余女胞妹、陳男經友人告知後，認胞姊PO文清楚張貼2人姓名、離婚紀錄、服務公司名稱職位、出生地等，間接識別個人資料，逾越個人資料合法利用範圍，因此怒告。

護妹心切的余女挨告後坦承犯行，並表示會這樣PO文是為了修補親情及企盼胞妹回歸家庭，但檢方認該貼文比較像是要將家事付諸與論對當事人形成道德壓力，張貼的效果與想修補感情全然背道而馳，且正常人通常會對家事被揭露於公眾感到尷尬及被冒犯。

倘若，余女沒想要損害胞妹、妹夫意思，早就可以透過調閱戶口名簿知道胞妹婚姻狀態，無需對外無差別詢問與胞妹無關的人；再加上若想跟胞妹聯繫，也可直接或間接連落，或是委由親友、律師、公司聯繫，但卻選最激烈、難堪方式。

檢察官看完張貼文章等證據，認余姊行為已違反個人資料保護法第20條第1項、第41條非公務機關非法利用個人資料罪，依法提起公訴；至於告訴意旨認貼文內容涉加重毀謗，但余姊主觀上感受是親妹遇見陳男後，開始與母親及原生家庭不相往來等，並非全然無因或憑空捏造，因此難認毀謗之意，若此部分成立犯罪，與違反個資法具有想像競合犯的裁判上一罪關係，為起訴效力所及，故不另為不起訴處分。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／日本青森規模6.1地震！震源深度僅20公里
快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝
「本席在質詢叫妳閉嘴！」　綠委批陳建仁：你沒進入狀況
獵人指3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：六福村射的
張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」
快訊／狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查
高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴
獵人千字聲明稿「還原超亂現場」　鄉民點名1人：自己扛責任吧
快訊／擺拍官員慘了！　農業局道歉要嚴懲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

請獵人待命變奪命！有無談報價...新竹縣府官員：偵查不公開

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

餵FM2強啪女友人！害她斷氣險死被救回　惡男重判10年

誆波蘭挖礦投資虛幣吸金數千萬　EXP集團2負責人遭搜索約談

狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

想跟閨蜜遊歐！她上臉書搜到「短租公寓」急匯款...士林警揪貓膩

消防小隊長鬧事！酒醉疑搭霸王車　竟罵警三字經踹下體

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

請獵人待命變奪命！有無談報價...新竹縣府官員：偵查不公開

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

餵FM2強啪女友人！害她斷氣險死被救回　惡男重判10年

誆波蘭挖礦投資虛幣吸金數千萬　EXP集團2負責人遭搜索約談

狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

想跟閨蜜遊歐！她上臉書搜到「短租公寓」急匯款...士林警揪貓膩

消防小隊長鬧事！酒醉疑搭霸王車　竟罵警三字經踹下體

板橋林家添金孫！　「昔金融鴛鴦」不約而同暖送彌月禮盒

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

ØZI聚餐一半...「3大咖」突現身慶生　他激動嚇喊：WTF！

峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後才驚覺慘痛留陰影

郭台銘訪美首站曝光！　政治智庫專家來頭大

快訊／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

水碗發生命案「毛毛鼠漂浮不動了」　肥貓兇手悠哉饋窩！

青年勞工「夢幻職業」　網紅、社群小編都上榜

連假出國注意！登革熱境外移入創3年新高　9成自東南亞「這2國最多」

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

獵人承諾用麻醉槍　新竹縣府Line對話曝

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

更多熱門

相關新聞

立院排審林楚茵版《媒體議價法草案》　下周進入一讀程序

立院排審林楚茵版《媒體議價法草案》　下周進入一讀程序

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈。而民進黨立委林楚茵提出《新聞媒體與數位平臺強制議價法草案》，獲得跨黨派立委支持，草案28日通過程序委員會，預計4月7日進入院會一讀，並交付交通委員會審查。

假投資詐騙猖獗　林右昌：平台應推「實名制」

假投資詐騙猖獗　林右昌：平台應推「實名制」

科技業裁員已超過去年總和　518家第一名是它

科技業裁員已超過去年總和　518家第一名是它

台塑董座回顧10年前廠區1件事　體會推動ESG重要性

台塑董座回顧10年前廠區1件事　體會推動ESG重要性

祖克柏老婆誕第3胎！父女照萬人祝福

祖克柏老婆誕第3胎！父女照萬人祝福

關鍵字：

違反個人資料法台塑臉書騙婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面