怕親妹遭副課長騙財色！她到「台塑關係」臉書社團PO文悲劇了

▲余姓女子擔心胞妹被騙財騙色，竟到成員萬人的「台塑關係企業員工中心」臉書社團PO文。（圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

余姓女子因胞妹與台塑陳姓副課長結婚後，就與家人斷絕來往，擔心胞妹被騙財騙色，因此在有萬人成員「台塑關係企業員工中心」臉書社團PO文指，「你們公司員工他叫陳oo跟我妹結婚，4天內就離婚」，內文更提到職務單位等，最後還要大家幫忙查陳男配偶是否為胞妹；胞妹及陳男經友人通知怒報警提告，士林地檢署偵結，依違反個資法將余女起訴。

起訴指出，余女去年1月間以臉書帳號，在成員有萬人的「台塑關係企業員工中心」臉書社團內，公開發表文章說：「大家好，很冒昧的在這問問大家我的妹妹，認識了你們公司員工陳oo，帶走並跟我妹登記結婚，4天內馬上離婚」，更指出妹妹與陳男結識後要跟原生家庭斷絕來往，家人都很擔心，最後要求「能否請您們幫我們查陳oo配偶是不是余oo，不知道他們之後是否有再把結婚登記回去，因為，若不是余oo恐怕我妹妹被騙財騙色」。

余女胞妹、陳男經友人告知後，認胞姊PO文清楚張貼2人姓名、離婚紀錄、服務公司名稱職位、出生地等，間接識別個人資料，逾越個人資料合法利用範圍，因此怒告。

護妹心切的余女挨告後坦承犯行，並表示會這樣PO文是為了修補親情及企盼胞妹回歸家庭，但檢方認該貼文比較像是要將家事付諸與論對當事人形成道德壓力，張貼的效果與想修補感情全然背道而馳，且正常人通常會對家事被揭露於公眾感到尷尬及被冒犯。

倘若，余女沒想要損害胞妹、妹夫意思，早就可以透過調閱戶口名簿知道胞妹婚姻狀態，無需對外無差別詢問與胞妹無關的人；再加上若想跟胞妹聯繫，也可直接或間接連落，或是委由親友、律師、公司聯繫，但卻選最激烈、難堪方式。

檢察官看完張貼文章等證據，認余姊行為已違反個人資料保護法第20條第1項、第41條非公務機關非法利用個人資料罪，依法提起公訴；至於告訴意旨認貼文內容涉加重毀謗，但余姊主觀上感受是親妹遇見陳男後，開始與母親及原生家庭不相往來等，並非全然無因或憑空捏造，因此難認毀謗之意，若此部分成立犯罪，與違反個資法具有想像競合犯的裁判上一罪關係，為起訴效力所及，故不另為不起訴處分。