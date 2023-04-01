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星巴克半價喝！　foodpanda「4月超殺優惠碼」懶人包

▲▼foodpanda公開台人2020年最愛外送美食。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda4月優惠碼懶人包。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

連假沒有出門沒關係，外送小確幸來了！外送平台「foodpanda」祭出4月最新「超殺優惠碼」，這個月不僅有星巴克指定飲品第2杯半價喝，還有美食下單滿額最高狂折450元好康，趕緊把握機會開吃，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●連鎖餐飲品牌
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「蝦趴漢堡王」，即可享「漢堡王 Q彈海老堡／雙層Q彈海老堡套餐打75折」優惠，pandapro用戶加碼下單「漢堡王滿329元再打9折」，最高現折60元。

2.即日起至4月13日免優惠碼即可享「買必勝客紙包直麵送海鮮個人鬆厚比薩」。

3.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「必勝嗑」即可享「Pasta Hut下單滿300元現折75元」。

4.4月17日至4月30日凡輸入優惠碼「雞就是要肯」，即可享「肯德基下單滿329元現折50元」。

5.4月19日至5月2日免優惠碼可享「星巴克特大杯特選焦糖瑪其朵或特大杯香草星冰樂第2杯半價」。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克指定飲品第2杯半價喝。（圖／業者提供）

●美食外送 
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「不管了」，即可享「美食外送下單滿449元現折90元」優惠，每人限用2次。

2.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「不想了」，即可享「美食外送下單滿649元現折130元」優惠，每人限用2次。

3.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「不等了」，即可享「美食外送下單滿949元現折220元」優惠，每人限用6次。

4.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「不要不快樂」，即可享「美食外送下單滿1849元現折450元」優惠，每人限用10次。

●生鮮雜貨 
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「購物的人」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

2.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「逛街的人」，即可享「生鮮雜貨下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.即日起至4月7日凡輸入優惠碼「吃潤餅的人」，即可享「生鮮雜貨傳統市場、精選超市下單滿699元打79折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

4.即日起至4月7日凡輸入優惠碼「了不七的人」，即可享「7-11下單滿269元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

●熊貓超市
1.4月1日凡輸入優惠碼「懂省的人」即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

2.4月15日凡輸入優惠碼「懂賺的人」即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「pslp300」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「pslp300m」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

4.即日起至4月30日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb304」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至4月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbc304」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至4月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce304」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

●pandago即時快遞優惠
1.即日起至4月30日凡輸入優惠碼「送啦」，即可享「pandago訂單不限金額打5折」優惠，最高現折80元，且不限使用次數。

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