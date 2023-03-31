　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

電玩界年度盛事E3實體展覽已連續取消好幾年。（翻攝自E3推特）

▲電玩界年度盛事E3實體展覽已連續取消好幾年。（翻攝自E3推特）

圖文／鏡週刊

過去幾年受到COVID-19疫情影響，電玩界年度盛事E3（Electronic Entertainment Expo）實體展覽已連續取消好幾年，沒想到就在展覽準備「復出」之際，索尼、微軟、任天堂等大咖廠商都相繼宣布不會以任何身分參加此展覽，E3今（31）日突然釋出公告，宣布取消2023年的實體及線上活動。

今年E3實體展覽預計於6月13開跑，一直持續到6月16日，地點選定在洛杉磯洛杉磯會議中心，不過先前就有報導指出，索尼、微軟、任天堂等大咖廠都陸續宣布，將不會以任何身分參加本屆展覽，當時就傳出E3展覽有取消的危機。

根據外媒《IGN》報導，美國娛樂軟體協會（ESA）今天透過電子郵件向成員宣布，取消2023年E3展覽的消息，內容中提到E3依舊是備受喜愛的活動及品牌，不過今年這個計畫未能引起足夠的持續利益，使他們無法展現產業的規模、實力及影響力。

此消息曝光引起全球玩家熱議，不少台灣網友也留言表示，「一堆大廠都不參展，根本就搞不起來，也只能取消」「能靠自己宣傳自己的品牌何必看E3的臉色付場地費、宣傳費」「少了三巨頭本來就玩不下去了」「E3展要正式走入歷史了嗎」。

2023年E3實體及線上展覽都已取消。（翻攝自E3推特）

▲2023年E3實體及線上展覽都已取消。（翻攝自E3推特）

更多鏡週刊報導
芬蘭將入北約！土耳其議會終於同意了　瑞典仍受2國強烈反對
美卸任總統第一人！付A片女星封口費被起訴　川普怒轟：政治迫害
抓包！費鴻泰追蹤「罷免徐巧芯」粉專　徐：70歲還搞小孩子氣的事

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
明天雨更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐
車廂活春宮　毯子一掉她瞬間全裸！乘客看傻眼
張惠妹唱一半突淚崩　喊：救命啊
王道銀行讓「普發6千大提前」！民眾一面倒讚：我的鈔人
快訊／川普被起訴「30項罪名」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

快訊／川普被起訴「30項罪名」　美國卸任總統史上首遭刑事指控

白俄總統籲烏俄和談　宣稱「第三次世界大戰」在爆發邊緣

麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」！毯子一掉她瞬間全裸　乘客看傻眼

BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

謀殺案不知該怎麼判？　印度法官「邀請」ChatGPT一起審

英富豪太空公司融資失敗　維珍軌道裁員85%宣布停業

白宮：未來數月決定是否可能與北京恢復「建設性外交關係」

72歲志工在廟裡殺人！南韓阿公「求愛遭拒」　鈍器狠砸65歲婦洩憤

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

第一人稱體驗女僕咖啡廳　可愛手勢＋咒語萌翻網！

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

快訊／川普被起訴「30項罪名」　美國卸任總統史上首遭刑事指控

白俄總統籲烏俄和談　宣稱「第三次世界大戰」在爆發邊緣

麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」！毯子一掉她瞬間全裸　乘客看傻眼

BLACKPINK風波延燒！南韓總統辦公室「滅火」：表演未列入峰會行程

謀殺案不知該怎麼判？　印度法官「邀請」ChatGPT一起審

英富豪太空公司融資失敗　維珍軌道裁員85%宣布停業

白宮：未來數月決定是否可能與北京恢復「建設性外交關係」

72歲志工在廟裡殺人！南韓阿公「求愛遭拒」　鈍器狠砸65歲婦洩憤

蔡英文雷根圖書館演講傳取消　總統府：純屬臆測、行程縝密安排中

《機動戰士鋼彈 激戰任務2》將開測試　4／4起連玩六天搶先體驗

索尼、微軟、任天堂大咖都不參加　2023年E3電玩展宣布取消了

分析中職新球季5隊戰力　黃忠義看好兄弟3連霸

快訊／艾夫伯砍50分盼隊友幫忙贏球　霍華德鼓勵：努力打！

「Buffet吃飽不胖」用餐順序曝！天菜醫嗨：最貴的當然要先吃

ROG推ACRONYM聯名款電競筆電　鋼鐵人服裝設計師助陣

張惠妹深V「直接開到肚臍」羞爆　唱一半突淚崩大喊：救命啊！

遭爆多次超過承載量！旅客抵達才知行李被卸　長榮航：天候影響

蔡英文訪瓜地馬拉中國威脅「做正確選擇」　總統府斥：放下威權擴展企圖

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

國際熱門新聞

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」　乘客傻眼

全斗煥孫下跪道歉！稱爺爺是「光州屠夫」

日OL搭電車被撿屍！　遭拖到樓梯間硬上

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　驚見「眉毛在一起」

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

日媒：英國若加入CPTPP　接下來台灣加入

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

即／川普被起訴「30項刑事指控」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

即／國1桃園11車追撞　大貨車起火全面回堵

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

快訊／8公股銀行明發6000元　逾百萬幸運兒可拿到

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面