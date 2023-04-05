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紅茶尬焦糖布丁、冰皮蛋糕！　超商最新「聯名甜品、飲品」一次看

▲▼「全家X再睡5分鐘」聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新聯名甜點、飲品一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝了！有超商再度找來百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲「再睡5分鐘」合作，聯名推出5款全新甜點、茶飲，不僅有超罪惡紅茶焦糖布丁、冰皮蛋糕等，還有以人氣飲品「桂香金萱茶」為主角打造3款限定飲，肯定要喝加了厚奶蓋的「棉被桂香金萱」，濃郁奶香尬茶香的組合滿足爆表，即日起於全門市上市。

▲▼「全家X再睡5分鐘」聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼2款甜點是選用日安紅濃茶搭配布丁、卡士達蛋糕。

▲▼「全家X再睡5分鐘」聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝）

繼4款聯名茶霜淇淋後，「全家X再睡5分鐘」再推全新甜點、飲品，其中，2款甜點特意選用「再睡5分鐘」人氣飲品「日安紅濃茶」作為口味進行開發，有「日安紅濃茶焦糖布丁」及「日安紅濃茶冰皮蛋糕」，是濃郁的日安紅茶香搭配焦糖布丁、含有卡士達內餡蛋糕組合，每一口都超滿足。

▲▼「全家X再睡5分鐘」聯名甜點、飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲私品茶有全新「桂香金萱茶」系列。

飲品部分也有全新私品茶「桂香金萱茶」系列，是使用台灣農林金萱搭配四季春青茶，除了可加入鮮乳現調為「桂香金萱茶歐蕾」外，還可搭配「再睡5分鐘」招牌棉被厚奶蓋變化出「棉被桂香金萱」，超濃郁奶香搭配四季金萱，口感更豐富，而超熱銷的「棉被仙女紅茶」、「棉被美式」及「棉被拿鐵」也同步回歸，即日起正式開吃、開吃。

▲▼7-11攜手「酷的夢」推芋頭新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11攜手「酷的夢」最新芋頭開吃。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11攜手「酷的夢」推芋頭新品。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也攜手愛好芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」，一口氣推出5款全新芋頭限定新品，首推「芋泥流心雙色可頌」，特意找來振頤軒合作，外層酥脆雙色還帶有濃郁奶油香，咬下則會爆出滑順、還吃得到芋頭顆粒感的大甲芋泥內餡，超級滿足，且除了有3入包裝之外，超過70間哈燒專櫃也有限定販售單入裝。

而「芋泥閃電泡芙」大口咬下可是會爆漿，微酥外皮搭配滿滿進口鮮奶油、在地香醇芋泥內餡，最後再以白巧克力淋醬點綴，芋頭控絕對要吃，還有具台式特色風味的「芋泥肉鬆華爾滋」、「芋泥包」、「奶芋冰沙」等，即日起陸續於指定門市上市開吃。

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