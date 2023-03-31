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普發6千現金！逾400萬人登記郵局入帳　中華郵政不偷跑「4／6再發」

▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者李姿慧攝）

▲統計至昨天為止，將有超過400多萬人需透過中華郵政直接撥款發放6千現金。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧 / 台北報導

普發現金6000元預計4月6日起入帳，不過今(3月31日)就傳出有民眾登記入帳銀行為王道銀行，已提早入帳，據了解，登記入帳最多的金融機構為中華郵政，截至昨天為止，需透過郵局撥款民眾預估已有400多萬人。針對郵局是否提前發放，中華郵政表示，首批登記者，目前規劃依行政院指示日期4月6日統一入帳。

有網友今(31日)搶先領到6000元普發現金，登記入帳銀行為王道銀行。數位部今也證實表示，各金融機構的入帳時間可能有差異，許多金融機構幫忙加速辦理，部分金融機構入帳時間可能提早。

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據了解，普發現金登記入帳最多的金融機構為中華郵政，統計至昨天為止，將有400多萬民眾需透過郵局撥款入帳，其中也包括免登記的特定族群。

針對中華郵政是否可能也提早撥款，對此，中華郵政公司表示，目前沒有接獲行政院指示要求提早撥款，因此仍規劃依照行政院日前公告4月6日日期統一撥款入帳，系統資料庫程式將會事先設定好入帳批次，中華郵政也已加大頻寬，將可作業1千萬筆，首批登記入帳將於4月6日1天內完成撥款。

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