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六福村多次否認狒狒脫逃　柯文哲批：用謊言掩飾只會錯上加錯

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會台北市議長戴錫欽。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對東非狒狒逃竄後遭獵人射殺身亡，六福村歷經多次否認之後，29日晚間卻改口稱脫逃狒狒為其園區所有，並於30日召開記者會向社會大眾致歉。對此，民眾黨主席柯文哲31日批評，錯誤發生時，要處理事件而不是處理新聞，若用謊言掩飾錯誤，只會錯上加錯。

柯文哲今日透過臉書發文表示，錯誤發生時，要處理事件而不是處理新聞，若用謊言掩飾錯誤，只會錯上加錯。東非狒狒驗屍後，拆穿了不少人的謊言，六福村從一開始否認狒狒是從該園逃脫，到驗屍時才因為結紮的傷口，不得不改口承認，「然而，這一承認，暴露了過去十多天的危機。」

柯文哲指出，既然不知道狒狒從哪裡跑的，那要從何找起？結果是為了一個謊言撒了更多的謊，勞師動眾，還造成一條無辜生命逝去。狒狒現身民宅後，包括桃園市農業局、新竹縣政府、六福村獸醫、被委託的職業獵人，在資訊混亂互不隸屬，又沒有橫向聯繫的狀況下各自行動，導致狒狒挨了槍生命垂危，現場的人卻渾然不知，連誰下令開槍都搞不清楚 。

「整起事件最嚴重的，莫過於對相關法令的無視與不落實。」柯文哲強調，在台灣，飼養保育類動物應由地方政府負責登記管理，中央要監督卻無罰責，讓法律成為具文。除了六福村的實際飼養數量與登記不符，全台灣還有六座大型動物園以及20多個小型觀光農場，動物權益的維護，難道只能靠園方的良心？在一般人看不見的欄舍裡，生命與尊嚴如何被保障？

柯文哲透露，從一隻狒狒之死，不只看到官場互踢的人性荒謬，還凸顯台灣動物保育的灰色地帶，他更喊話「要面對問題 ，才能解決問題。」

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