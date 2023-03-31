搶先領6000元最後一天快登記！　4步驟放完連假就入帳

記者黃翊婷／綜合報導

全民共享普發現金6000元，登記入帳已突破650萬人，如果民眾想在4月6日搶先領到6000元，最慢要在今日（31日）完成登記才行。若是來不及趕在清明連假前完成登記，也可以在4月10日之後透過ATM領現，或在4月17日之後前往郵局領現。

▲今日前完成登記，放完清明連假就能領到6000元。（圖／記者屠惠剛攝）

全民共享普發現金6000元登記入帳作業於22日開放，截至29日中午已有超過650萬人完成登記。財政部表示，登記入帳免出門，24小時均可上網登記，清明連假期間民眾也可利用假期上網登記，省時又省力；如果是在3月底前完成登記，最快4月6日就能領到錢，沒有趕上的民眾也不必擔心，登記入帳作業開放至今年10月31日，時間還很充裕。

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▲5管道最快入帳時間表。（圖／記者陳依旻製表）

登記入帳步驟如下：

1、進入官網（https://6000.gov.tw）。

2、輸入資料：本人／代領人身分證字號或居留證號、金融機構帳號、發放對象健保卡號，未滿13歲者可以被代領，但切記最多代領人，包含本人在內是5位。

3、資料確認無誤點選送出。

4、返回官網查詢是否登記成功。

查詢方式如下：

1、進入官網（https://6000.gov.tw）。

2、首頁點選「查詢登記結果」。

3、輸入本人／代領人身分證字號或居留證統一證號。

4、輸入發放對象健保卡號，不過，一次只能查一位，例如，幫小孩代領自己查一次、小孩查一次。

財政部提醒，3月25日以後登記的人，因為資料還在查驗中，3月29日起才能陸續查到核驗結果；如果查詢的結果是核驗失敗，可在首頁重新點選「登記入帳」，再輸入一次。

● 領取管道

1、ATM領現：限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領；將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

2、郵局領現：郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收；本人領取請攜帶健保卡，若沒有健保卡可使用身分證或居留證等身分證明文件正本；代領則要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本。

3、登記入帳：可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

4、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。

5、直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

● 領取資格

普發現金「發放資格」一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領。