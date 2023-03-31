春暖花開！想帶毛孩一起出遊去？　助毛主子玩得盡興祕訣報你知

▲春意漸濃不少民眾會選擇出門走走，或在公園和家人朋友一起野餐。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者蒲世芸／台北報導

又到了春暖花開的季節，不少奴才們會想帶著家中的毛主子一起出門踏青去，但你是不是會擔心出遊路上，如果狗狗身體出現狀況不舒服該怎麼辦呢？想要有一趟開心愉快的旅程，可是有許多眉角千萬不能忽略，趕快一起來看看。

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一、狗狗出現暈車症狀

一般來說狗狗或多或少都會出現暈車狀況，有些狗狗適應力比較強，但也有些要多暈幾次才能長途坐車，所以看到狗狗暈車不必過於緊張。毛孩可能因為汽車產生的氣味、不熟悉的環境，以及年紀越小越容易有暈車症狀。暈車時，狗狗很可能會口水和鼻涕直流、呼吸困難，接下來很可能會開始嘔吐，然後四肢無力，最後控制不住則會開始吐，這情況下狗狗也很容易有大小便失禁情形，這時一定要體諒狗狗不舒服的狀況，有信任的主人陪伴在身邊，可以幫助毛孩更好的克服暈車問題。

▲不少爸爸媽媽想帶著家中毛孩一起春遊踏青去。（圖／記者李毓康攝）

二、克服狗狗暈車小撇步

狗在坐車前一小時別給予餵食，可降低腸胃蠕動，讓暈車症狀大幅減少。另外保持車內通風，也可以把窗戶開個小縫，讓狗狗可以呼吸到一些新鮮空氣也很重要。為了讓狗適應坐車，一開始可以先以短距離為目標，先帶狗狗到附近玩耍，讓牠玩得開心後也會比較容易適應坐車；也可以放一些狗狗喜歡用的玩具、床，讓牠分散注意力。

三、隨時注意狗狗身體狀況

沒有按計劃定期接種疫苗的狗狗，以及年紀較大，或者是有過敏、身體不適狀況的毛寶貝是不太適合出遊的。即便身體健康，和毛孩外出時也別忘隨時注意牠的身體和情緒狀況，也要小心不要誤食及亂吃，才能確實保護好自家主子。

▲出門時別忘隨時注意毛孩身體狀況與情緒。（圖／記者李毓康攝）

四、與毛孩的旅宿安排

現在有不少飯店及民宿屬於寵物友善，也有部分會協助提供寵物相關用品與服務，入住前不妨多方比較最適合的，做好完整功課與諮詢，才能和寶貝一起玩得更盡興。

五、毛孩生活日用品

和寵物出門時因為環境變動，寶貝有時難免會有些不安，因此可以帶著牠們喜愛與熟悉的玩具、毯子等增加安全感。另外外出前也可以先和醫生討論毛孩的狀況是否適合出遊，需要攜帶哪些必備藥品，以免突然發生身體不適情形。另外當然還包括狗狗的牽繩、日常清潔與保健相關用品，也別忘在出發前再次確認是不是都已經備齊。

▲2023好朋友春日趴將於4／22（六）於臺灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

如果想和家中寶貝出門走走，但不想跑太遠的話，現在也有一個很棒的選擇。「2023 ETtoday好朋友春日趴」，這次活動將於 4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場，現場不僅有好玩有趣的攤位市集、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置可以和寶貝一起同樂，當天也邀請到多組人氣歌手帶來精采的表演，想要留下美好回憶快帶著全家大小一起前來。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。

■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）