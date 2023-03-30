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大陸 大陸焦點 特派現場

21歲哥亂倫14歲妹兩年多　「不知兄妹愛愛犯法」判刑18個月

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲香港發生社會矚目的兄妹亂倫案。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一對相差7歲的同母異父兄妹，在哥哥21歲、妹妹14歲時發展出超越兄妹的男女關係，甚至在父母的床上發生性行為。兩人的不倫關係持續了兩年多才曝光，哥哥也因此被控亂倫等罪，並被判刑18個月。

根據港媒報導，哥哥生於1996年，母親改嫁之後，與繼父於2003年生下妹妹，兩人為同父異母的兄妹。2017年7月底某日，哥哥進入妹妹的房間，表示想與妹妹做愛，接著脫下了妹妹的衣服，在沒有安全措施的情況下，發生了兩人的第一次性關係。

第一次性關係後，兩人開始會在家中摟摟抱抱，接著更在父母的床上發生了性行為，同樣未使用安全措施。2018年1月某日，妹妹在自己房間換衣服時，哥哥正好回家，並從後面抱住了妹妹，接著兩人在床上發生了性關係。

兩人最後一次發生性關係是在2020年4月，妹妹主動前往了哥哥的住所，想聊聊兩人的關係，哥哥表示想做愛，妹妹不知如何拒絕，於是兩人又發生了關係，之後兩人就沒有單獨見面過。

事情會曝光，是因為繼父發現兩人行為過於親密，要求哥哥搬出，妹妹情緒不穩，向老師透露了與哥哥的關係。老師通報之後，哥哥很快被捕，並向警方坦承與妹妹感情很好，把妹妹當「老婆」，兩人曾多次發生性關係。

哥哥也提到，他知道什麼是亂倫，但不知道亂倫犯法。案件審理過程中，律師曾向法官求情，強調兄妹兩人是「真心相愛」，只是混淆了兄妹之情，才會做出「天理不容」的事情。

哥哥總共被控2項猥褻罪、3項亂倫罪，法官認為，哥哥一直沒有意識到錯在哪裡，「如果他沒有提出發生性關係的要求，事情根本不會發生。」法官更指出，就算是妹妹要求，哥哥作為成年人也應該拒絕，因此判哥哥入獄18個月。

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