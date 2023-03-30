清明5天連假　潮州警加強交通疏導+取締酒駕

▲潮州警方將加強清明連假酒駕勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

5天清明連假即將到來，潮州警分局預計4月1、2日中午時段將陸續湧現南下旅遊車潮，4月4日則有北返車流，為紓解車流，該分局特別針對轄內台一線行經新埤大橋往墾丁及潮州鎮重要景點等規劃警力執行交通疏導並製作疏導路線圖供民眾搭配導航精準閃避易塞車路段，以確保行車順暢及安全。

而在連假期間，潮州警分局將同步啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，杜絕駕駛人僥倖心態，將結合專案勤務並於提供飲酒場所向業者及民眾加強宣導酒後勿駕車，並要求商家主動協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，運用第三方警政，督促KTV及餐廳相關業者應共同善盡防制酒駕之社會責任。

潮州分局長簡彥匡提醒，長途駕車返鄉或出遊，養足精神再上路，避免疲勞駕駛及超速，隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，亦可搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進；連假飲酒機會較多，勿心存僥倖酒駕，將加強防制酒駕、取締無號誌路口交通違規及改裝車聚集競速等。