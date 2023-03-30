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社會 社會焦點 保障人權

野生動物區關閉無開放時間表　六福村懲處將以「最高主管」為主

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

東非狒狒脫逃一案鬧得沸沸揚揚，今(30日)六福村遊樂園資深總監葉忠岳親上火線，開記者會說明最新情況，葉忠岳在唸完聲明稿後，先在鏡頭前90度鞠躬致歉，隨後表示，目前還在與主管機關研擬方式，將會進行全面數量清查盤點；懲處部分，會以園區最高主管為主，後續懲處出爐會再進一步說明。

▲▼六福村說明東非狒狒脫逃遭射殺案。（圖／記者宋良義攝）

▲六福村資深總監葉忠岳。（圖／記者宋良義攝）

葉忠岳表示，該隻狒狒有結紮傷口，腹部有開刀的痕跡，因此可以確認是從六福村園區脫逃，而在搜捕過程中，六福村是協助官方進行搜捕，該獵人也非六福村委託、或尋找；至於詳細圍捕細節、獸醫是否有授意獵人開槍？葉忠岳則表示，目前司法還在偵辦中，不太方便說明。

關於要求里長徹文一事，葉忠岳說，18日當天民眾在請求協助抓捕時，就有民眾在貼文中直指是六福村的動物，但當時還沒證實來源，因此有告知這樣子寫不太恰當。

葉忠岳說，目前以園區動物安全防護為主，由於園內採放養方式，區域面積有6公頃，且數量繁多，盤點不易，現正與主管機關討論研擬，要採用怎樣的盤點方式會比較精確，目前也無法預計盤點時間，但希望藉由這次的清點，確實將數量一次做補正。

對於相關人員懲處，葉忠岳說，會以園區最高主管為主，相關懲處內容目前還在研擬，後續將會再進行說明。目前六福村野生動物園區暫時關閉，目前暫無開放時間表，葉忠岳指出，會以園區安全考量為開放標準，未來可能分區逐步開放。

▼葉忠岳在鏡頭前90度鞠躬。（圖／記者宋良義攝）

▲▼六福村說明東非狒狒脫逃遭射殺案。（圖／記者宋良義攝）

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