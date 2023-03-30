高端納今年流感疫苗採購？　薛瑞元：符資格就可議價

記者洪巧藍／台北報導

高端又傳爭議？高端日前宣布，與韓國「GC Pharma」共同合作的四價流感疫苗通過食藥署藥品查驗登記，將投入台灣四價流感疫苗市場，卻遭國民黨立委質疑查驗過程開後門。針對是否會採購高端流感疫苗，衛福部長薛瑞元今（30）日表示，符合資格的疫苗就可以進來做採購議價。

▲公費流感疫苗首批開打。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委王鴻薇、李德維、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢昨（29）日召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收歸零的高端，而大開後門？

薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會繼續審查《再生醫療製劑條例草案》等案，會前受訪針對為高端開後門的質疑，他以一句話回應：「我們是法治國家，一切依法行政，如果符合規定當然就只能給予通過」。

至於今年流感疫苗採購規劃，高端流感疫苗是否會納入採購？薛瑞元指出，今年流感疫苗採購還在規劃中，採購數量還沒有確定數字，符合資格就可以進來採購議價。

▲衛福部長薛瑞元，立法院社福衛環委員會會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署去年採購公費流感疫苗有3家廠牌，分別是賽諾菲、國光生技、台灣東洋，其中國光生技占比超過5成最多。

食藥署昨表示，已依規定針對「高端四價流感疫苗」製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證。一般藥品許可證申請須達360天，高端也是按程序取得藥證。

食藥署指出，「高端四價流感疫苗」為雞胚蛋製程之四價流感疫苗，核准適應症「為適用於3歲以上兒童及成人之主動免疫接種，藉以預防此疫苗所涵蓋之兩種A型流感病毒及兩種B型流感病毒所引起的流行性感冒」，該品係高端疫苗生物製劑股份有限公司與韓國GC Pharma 合作，於國內進行藥品關鍵製程製造之國產疫苗。