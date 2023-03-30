AI技術導入警政系統　嘉義市警局獲智慧城市創新應用獎





▲ 警政智慧治理輔助決策精準執法 嘉義市政府警察局榮獲2023智慧城市創新應用獎 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

AI與大數據的整合應用，已經成為縣市政府推升智慧城市發展的重要助力，嘉義市警察局以全國首創將資料治理應用在巡線規劃決策，打造「嘉e智能巡線決策系統」榮獲2023智慧城市創新應用獎項肯定，在全國共計104件參賽作品中脫穎而出，由嘉義市警察局長陳炯旭代表受獎，領取優勝殊榮。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，以數據驅動決策的「嘉e智能巡線決策系統」為全國首創，將大數據、AI技術應用在巡邏路線規劃決策上，透過警政大數據整合分析，洞察高風險熱時熱點等關鍵資訊，再運用AI資料建模，開發決策模型。系統以客觀數據、循證決策的科學方法來輔助勤務規劃最佳巡線，大幅提升決策的精準度，改善過去僅靠經驗法則、人工判斷，缺乏科學數據的決策方式，讓巡線規劃可以即時反映民眾的需求與治安交通現況，將有限的警力用在刀口上，精準執法，維護治安與交安。

嘉義市政府警察局進一步指出，嘉義市是安全、幸福的城市，更是智慧的城市，近年來領先全國創建各項創新作為，將物聯網、行動運算、大數據、AI等智慧科技大量運用在警政治理、交通偵防等領域。「嘉e智能巡線決策系統」是全國唯一產官學合作開發的警政系統，市警局結合在地產業資源，與吳鳳科技大學、想飛資訊有限公司共同開發守護城市安全，不但民眾有感，民調屢創新高，更屢獲各項大獎肯定，是公私協力、互創雙贏的成功典範。