指揮中心何時退場？薛瑞元：規劃進行中「由行政院決定」

▲衛福部長薛瑞元，立法院社福衛環委員會會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施已鬆綁至輕症免隔離通報，成立超過三年的中央流行疫情指揮中心何時降級、解編？衛福部長薛瑞元今（30）日表示，指揮中心後續相關工作與建議規劃和行政院報告，由行政院決定時程。

薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會，繼續審查「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」等案，會前受訪被問指揮中心降級、解編規劃，他表示，目前正在規劃後續指揮中心降級或解編，哪些工作要持續處理，但是這個權責在行政院，我們會把這些建議規劃和行政院報告，由行政院決定時程。

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薛瑞元也提到，報告內容涉及層面包含過去疫情期間指揮中心所做的，哪些完成、哪些會持續進行、哪些是在收尾階段。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，3月20日輕症免隔離後將會觀察兩周時間，並且同時和醫療院所溝通進行感控措施鬆綁，如果一切順利，4月就會進行指揮中心降級與新冠法定傳染病改為第四類的相關措施。

指揮中心發言人羅一鈞則提到，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，4月中旬更有望進一步鬆綁大眾運輸口罩，至於醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，在降級改類之後，逐步鬆綁。

高端疫苗3月通過食藥署藥品查驗登記，將投入台灣四價流感疫苗市場，卻遭國民黨立委質疑查驗過程開後門。薛瑞元則表示，我們是法治國家，一切依法行政，如果符合規定當然就只能給予通過。

至於今年流感疫苗採購規劃，高端流感疫苗是否會納入採購？薛瑞元指出，今年流感疫苗採購還在規劃中，採購數量還沒有確定數字，符合資格就可以進來採購議價。

食藥署昨表示，已依規定針對「高端四價流感疫苗」製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證。一般藥品許可證申請須達360天，高端也是按程序取得藥證。