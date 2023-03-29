快訊／萊爾富120間門市4／1起開賣進口蛋！每人限購1盒

▲萊爾富宣布，將於4/1起開賣進口蛋。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者周姈姈／綜合報導

配合政府進口雞蛋販售政策，萊爾富宣布，將在4/1起於台北市、新北市120家指定門市販售常溫進口蛋，每盒售價68元，每人限購1盒，售完為止。

萊爾富表示，4/1起將在台北市、新北市120家指定門市販售常溫進口蛋，1盒10顆，每盒售價68元，每人限購1盒，售完為止；另外，萊爾富門市也持續供應國內的生鮮蛋品，如CAS認證的生鮮蛋品，以確保蛋品的衛生安全。同時，萊爾富亦會積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。

另外，7-11稍早也宣布，將在3/30起販售進口蛋10入裝/盒，售價68元，效期為14天，盒裝蛋品將於台北市、新北市逾900間限定門市陸續到店販售。因貨量有限，每人限量1盒、售完為止，滿足民眾就近採買需求，7-11將持續積極爭取全台門市販售專案進口盒裝雞蛋，後續供貨以政府調度為主。

▲7-11將在3/30起於雙北限定門市賣雞蛋 。（圖／7-11提供）

全家也將於3/30起開賣常溫進口蛋10入裝／盒，售68元，將配送至苗栗、台中及南投中部地區420間店舖販售，每人限購1盒、售完為止；業者將積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。