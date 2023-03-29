建設董座慨捐南投縣消防警備車　累計第10輛完成父親大愛遺願

▲源盟建設有限公司董事長鄭憲欣（右）與其他2單位合贈南投縣消防局消防警備車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

郁正股份有限公司、源盟建設有限公司、南投扶輪社等單位共同捐贈南投縣消防局一輛消防警備車，作為執行緊急救災勤務使用；其中源盟建設董事長鄭憲欣的父親生前遺願即為捐贈10輛消防警備車，今天終於達標，除協助南投消防弟兄拯救更多生命、也告慰父親在天之靈。

副縣長王瑞德今天上午前往縣府消防局主持捐贈儀式，致贈感謝狀予3家善心單位，感謝其捐贈消防警備車、完善消防勤務所需裝備。

郁正公司董事長藍麗花表示，該公司與南投消防淵源極深，深知消防救災裝備需求殷切，此次已是該公司捐贈的第3輛警備車，價值超過百萬，安全性高、設備完善運用靈活，可讓消防弟兄值勤更安全方便；源盟建設董事長鄭憲欣則說，為達成其父捐贈10輛消防警備車的心願，多年來持續捐贈，此次剛好是第10輛，也初步達成其父心願，但未來將持續捐贈，不會停歇。

消防局長林聰吉表示，受贈消防警備車將投入第一大隊救災行列，十分感謝3家單位慷慨解囊、強化南投縣救災能力，不僅提供縣民更好的救災品質，也提供消防人員更好的安全保障。

王瑞德說，近年極端氣侯造成災害型態不斷複雜化，救災難度日益增加，民眾對於緊急救災效率之需求也隨時代之進步而增加，現今對救災資源的需求也不可同日而語；縣府除全力擴充消防救災裝備，今年也透過追加預算儘可能滿足消防局提出需求，俾利消防弟兄全力投入救災，維護縣民生命財產安全。