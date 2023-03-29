華航「母親節優惠」開跑！韓國、泰國來回機票萬元有找

▲華航推出優惠吸引旅客出國旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

五月就是一年一度的母親節，中華航空推出母親節優惠，東北亞、東南中港地區多個航點經濟艙來回一萬元有找，包括首爾、釜山、宿霧、清邁、香港等全適用，中長程航線也有折扣。

華航自3/26起啟動夏季班表增班服務，即將迎來溫馨五月母親節，華航提供精選多條航線，相較以往多在經濟艙給予優惠折扣，此次優惠方案連商務艙與豪華經濟艙都適用。

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在眾多的優惠航線中，東北亞線的首爾(仁川)、釜山、廣島、福岡，東南亞線的馬尼拉、宿霧、清邁、吉隆坡、河內、金邊，還有中港地區的香港、深圳、廣州、廈門，經濟艙來回(未稅)，通通1萬元有找。

▲華航推出母親節優惠專案。（圖／華航）

至於中/長程線，紐澳的布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭，經濟艙最低TWD 20,525元起(未稅)；歐美線的倫敦、維也納、羅馬、舊金山、溫哥華，經濟艙最低TWD 23,038元起(未稅)。

華航表示，母親節專案全航線適用(東京、大阪、曼谷、帛琉航點，台中-胡志明市航線除外)，開票日期為2023/4/01至4/17，出發日期從2023/4/20至6/16；此次為全艙等促銷，為子女提供更多選擇。

另外，台灣虎航也釋出低價赴日機票，4到6月部分時段仙台、新潟單程機票2599元起，新千歲2699元起，各航點單程最高降幅分別為新千歲4000元、仙台2000到2500元、新潟1300到1800元。