陸上豪華商務艙西門町鬼迴轉　騎士撞噴...露腰妹蹲地曝最美風景

記者邱中岳／台北報導

29日下午1時許，1台豪華商務廂型車在北市中華路1段外側車道違規大左轉，直接與對向的機車發生車禍，整台機車當場倒地，零件也碎落滿地，豪華商務廂型車也因撞擊劇烈晃動，警消到場發現，機車騎士全身擦挫傷，送往醫院救治，路人見狀也立刻上前協助，其中1名露腰短裙妹也蹲在地上幫忙。

警方調查，26歲的曾姓騎士在29日下午1時許，騎車行經北市萬華區中華路1段、漢口街1段時，與20歲的盧姓男子駕駛的豪華級商務廂型車發生碰撞，曾姓騎士當場重摔倒地，整台機車零件四散，機車機油也因重擊流滿地。

▲豪華商務廂型車違規大迴轉(紅圈），與機車騎士發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器也拍下整個過程，盧姓男子駕駛商務廂型車違規迴轉，直接從中華路1段最外側車道直接左轉，才會與直行的機車駕駛發生碰撞，機車騎士中摔倒地之外，連肇事的商務廂型車也因碰撞劇烈搖晃。

▲百萬商務廂型車與機車騎士發生碰撞，路人發現後立刻上前協助。（圖／記者邱中岳翻攝）

案發地點就在北市警局、西門町的主要幹道，當時也吸引許多民眾協助，商務廂型車上除了盧姓駕駛之外，另外還有1名乘客，目前警方也將對雙方進行酒測，也將等待騎士傷勢穩定之後再釐清案情。