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大陸 大陸焦點 特派現場

白嫩網美搭車　噁男開「一鍵脫衣APP」瞬間全裸照瘋傳

大陸一名網紅遭惡搞，照片被「AI一鍵脫衣」P成裸照。（圖／擷取自微博）

▲大陸一名網紅遭惡搞，照片被「AI一鍵脫衣」P成裸照。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

拜科技進步所賜，人類生活越來越便利，不過卻也遭有心人士非法濫用。一名社群平台「小紅書」上的正妹網紅，去年7月曬出自己搭地鐵的穿搭美照，怎料竟被網友惡搞，使用AI「一鍵脫衣」偽造裸照並PO上網分享，掀起不小爭議。

據陸媒報導，近日一名皮膚白皙、身材姣好的女子，遭到網友利用「AI一鍵脫衣」功能造假成大尺度裸照，並在網路上瘋傳，原來該名女子是小紅書上略有名氣的穿搭網紅，去年7月她在社群平台上分享自己搭乘地鐵的生活照，沒想到竟被有心人士拿來造謠。

香豔照片洩出後，（信以為真的）網友紛紛留言惋惜沒能親眼目睹，「我朋友說，三號線有個美女搞露出，把衣服脫了」、「挖槽身材好好」、「癖好嗎這是」、「便宜那趟地鐵的人了，應該便宜我才是。」

造假裸照一事曝光後，不少熱心網友湧入該名網紅的小紅書提醒，她得知此事後驚訝直呼，「我也沒想到我火出圈竟然是因為自己的照片被人P成了裸照」，而目前她也準備採取法律行動，維護自身受損的名譽。

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