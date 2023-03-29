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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸擬動員抗議蔡英文訪美　綠委指「不影響」：反凸顯中國流氓行徑

▲▼總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府直播）

▲總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府直播）

記者杜冠霖／台北報導

睽違3年，總統蔡英文29日將展開為期10天的友邦訪問，將用過境方式造訪美國紐約、洛杉磯等，卻傳出中國駐紐約總領事館，打聽蔡英文過境行程，當地也有統派團體將動員抗議。對此，綠委表示，這並非首次，總統上次出訪也有遇到，但並未影響到蔡英文行程與高度，反而凸顯中國的流氓行徑、留下糟糕國際形象。

民進黨立委蔡適應指出，美台關係近年有很大的進展，美國有許多友台法案、重量級人物來台，外交部長上月也到華府安全座談，台灣跟美國關係持續進步，雖然過去幾年因為疫情無法有正式出訪行程，相信這次蔡英文過境美國會得到妥適安排，對於該見的人、想見的人，對台灣能見度的發光會有非常重要的表示，這也是國際媒體採訪的難得機會。

對於相關行程，蔡適應直言，是否從公開改為不公開還要請總統府說明，公不公開其實是看美方的聽眾，過程中總統府也會有媒體會，相信任何行程媒體都能夠了解。這個事情等過境訪問時自然就知道，現階段任何臆測沒有必要，以官方公佈行程為主，如果有什麼驚喜，相信總統府跟隨行媒體都會公布。

至於是否受到中方壓力？蔡適應回應，中國最期待蔡英文不要出國、台灣沒有國際能見度，提升台灣能見度，讓台灣安全跟世界民主同盟站在一起，責無旁貸。

民進黨立委賴瑞隆表示，中共打壓蔡英文出訪是事實，也一定用更大壓力施壓，但外交工作就是虛虛實實、過程中很多煙霧彈，就看最後見真章，相信蔡英文過境美國、跟眾議院議長見面都是非常好機會，讓全世界看見台灣、拭目以待。

民進黨立委趙天麟指出，這也不是先例，畢竟是過境而非正式訪美，過去訪問也沒有和聯邦級官員見面前例，相信AIT主席會有相關接待，現在有望跟眾議院議長麥卡錫見面，更與地方政要有一些互動，這是一定會發生的，倒沒有降格或是破壞，過去都是這樣進行，這次過境外交性質，台美是真友誼、不需緊張。

趙天麟表示，蔡英文在美國跟麥卡錫見面，某種程度上也是避免對岸有任何挑釁的機會，也不需要製造新的狀況跟問題，在美國過境四天四夜是非常高規格對待。

對於傳出當地幫派份子、僑民組織抗議？蔡適應表示，總統出訪時遇到國外不同人意見，並非首次發生，上次陪總統出訪時也有遇到，民主自由的可貴就是讓大家可以表達自己的想法，中國卻透過背後的團體、包含僑務促進會等等去做抗議活動，這並非人民自發活動，而是政府在背後支持，這就是台灣跟中國最不一樣的地方。

趙天麟指出，4年前出訪就發生過類似事件，當時在紐約下榻飯店就遇到中國動員僑民、幫派份子鬧場，但並未影響到蔡英文行程與高度，反而凸顯中國的流氓行徑、留下糟糕國際形象。

趙天麟呼籲，北京當局先前已經踢到鐵板，在自由國度做出這樣鬧場的動員是不智的，希望不要再發生，一定要這麼做的話只是付出國際形象，掛上流氓國家稱號、得不償失。

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