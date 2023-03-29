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獨居男太想媽媽！挖墳「製木乃伊」放沙發伴屍13年　飄濃濃樟腦味

▲屍體,命案,死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 馬里安將母親遺體存放家中長達13年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭發生一起驚人事件，一名獨居男子在母親過世後太過悲傷，竟在母親下葬後挖開墳墓，偷走遺體並自行製成木乃伊，放置家中沙發上，長達13年來每天伴屍過日子，直到近日才被警方發現。遺體將被運回墓地安葬，男子則恐怕面臨牢獄之災。

根據《鏡報》，76歲男子馬里安（Marian L）住在波蘭南部城鎮拉德林（Radlin），與他關係疏遠的親戚向警方通報，稱對他的健康狀況感到擔憂，警方因此前往關心，竟發現屋內沙發上躺著一具乾屍，上頭還蓋著一堆2009年的報紙。

檢察官根據DNA鑑定結果指出，死者是一名名為雅德維加（Jadwiga L）的女性，也就是馬里安的母親，死於2010年1月，同月16日下葬，後來墳墓卻被挖空，「這名男子很可能在母親下葬後馬上挖出遺體，將其製成木乃伊。自2010年以來，遺體一直存放在這棟屋子裡。」

馬里安的家距離母親的墓地僅有300公尺，疑似將遺體運回家中後以化學物質保存，才會使遺體經過13年仍狀況完好。檢方指出，一切跡象都表明他一定曾使用化學物質製作木乃伊，「樟腦丸的味道很明顯」。

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