可以寄杯！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　美式34元、拿鐵40元有找

▲超商5大咖啡飲品下殺75折喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

上班族準備開搶！有超商驚喜祭出「5大咖啡飲品下殺75折」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，換算下來，大杯美式不到34元就能喝到，大杯拿鐵也只要約40元，限時4天於APP限時登場，趕緊先筆記再說。

全家4月1日起至4月4日連4天於APP隨買跨店取祭出「5大咖啡飲品組合特價199元」，品項有「Let’s Café大杯經典美式6杯」、「大杯經典拿鐵5杯」、「私品茶仙女紅茶7杯」、「私品茶仙女奶茶5杯」及「酷繽沙全品項4杯」，換算下來像是大杯美式每杯不到34元，大杯拿鐵也是40元有找，超級划算，並開放寄杯、冷熱互換，每品項每人限購2組，可兌換至10月31日止。

▲7-11行動隨時取也有咖啡組合優惠。

另，7-11即日起至3月29日也於OPEN POINT APP行動隨時取祭出「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」及「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2（包含抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙）」。