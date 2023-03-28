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快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝　存百萬年利息多1250元

▲▼中華郵政,郵局。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政明天起調升存款利率。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

央行日前宣布升息，中華郵政公司也宣布調整存款利率，明天(3月29日)起，存款利率，調升幅度為0.115至0.165個百分點，以100萬一年期為例，一年利息可增加1250元。

中華郵政公司宣布，自112年3月 29 日起調整存款利率，調升幅度為0.115至0.165個百分點。

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一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：

(一) 一月期定期儲金年利率
一般：固定1.090%、機動1.090%。
500萬元(含)以上：固定0.580%、機動0.580%。
(二) 三月期定期儲金年利率
一般：固定1.160%、機動1.160%。
500萬元(含)以上：固定 0.585%、機動0.585%。
(三) 六月期定期儲金年利率
一般：固定1.325%、機動1.310%。
500 萬元(含)以上：固定0.600%、機動0.600%。
(四) 九月期定期儲金年利率
一般：固定1.355%、機動1.325%。
500 萬元(含)以上：固定0.610%、機動0.610%。
(五) 一年期定期儲金年利率
一般：固定1.600%、機動1.560%。
500 萬元(含)以上：固定0.710%、機動0.705%。
(六) 二年期定期儲金年利率
一般：固定1.625%、機動1.595%。
500 萬元(含)以上：固定0.715%、機動0.715%。
(七) 三年期定期儲金年利率
一般：固定1.625%、機動1.615%。
500 萬元(含)以上：固定0.720%、機動0.720%。

二、郵政存簿儲金年利率0.705%。

三、媒體轉帳薪資存款年利率0.760%。

四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.580%。

五、公教存款年利率1.595%。

▼郵局調升存款利率。（圖／中華郵政）

▲▼郵局調升存款利率。（圖／中華郵政）

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