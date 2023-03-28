快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝　存百萬年利息多1250元

針對普發6000元，截至今（27）日，已有逾500萬人完成登記入帳，預計4月6日就會陸續入帳。近日就有網友好奇拋問，身邊朋友幾乎都已完成線上登記，但她爸媽卻想直接領現，有多少人會選擇直接拿現金呢？貼文曝光後，隨即引發討論，還有不少人點出想選郵局、ATM的最大原因。