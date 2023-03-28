政大推「怪咖俱樂部」！新設X學院　鼓勵學生跨領域＋自主學習

▲政大副校長詹志禹說明X實驗學院。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了支持學生自我探索與實現，政大今（28日）宣布推動「X實驗學院」，該學院強調以「跨域力」、「自主學習」為導向的教學創新系統，讓學生從本科系出發，自我探索與實現和其他系所跨領域結合可能，學院特性像是「怪咖俱樂部」或「跨域共振場」，該學院不具有固定課程地圖與教學大綱，課程內容可由學生主動提案，學院協助媒合專業教師，預計明年2月招生、8月起正式運作。

政大是目前全國唯一將各系必修學分降至40%的大學，更在107學年度起允許學生「A系進、B系出」（將雙主修轉為主系畢業），來鼓勵學生跨領域學習；而根據政大一項研究指出，有跨域學習（雙主修、輔系、學分學程）或出國交換畢業生，畢業薪資顯著高於無跨域、未出國交換的畢業生，一年內平均月收入約高出3千元。

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為了讓學生具備跨領域能力及自主學習，政大校長李蔡彥今天宣布，政大將推動「X實驗學院」，該學院強調以「跨域力」、「自主學習」為導向的教學創新系統。

「X實驗學院」主持人、政大副校長詹志禹指出，台灣高等教育資料庫曾調查，台灣超過4成的大學生，就讀科系並不符合興趣，想要轉系、轉學或休學的學生也超過4成，但在大學4年中，能成功轉系或轉學僅有6到7％，很多高中生進入大學，抱持著選校不選系態度，加上轉系不容易，因此困在學系的學生不在少數。

詹志禹進一步表示，為了讓學生自我探索、自我表達與自我實現，「X實驗學院」重視學生的主體性，透過彈性制度支持學生，且不同於輔系、學分學程等獨立於學生本科系之外的教學制度，而是作為副修選項之一，讓學生從本科系出發，探索與其他系所跨域結合的可能，學生可以組合「學系＋X」，X實驗學院將與各系所合作培育學生。

▲政大校長李蔡彥表示，將鼓勵學生參與「X實驗學院」。（圖／記者許敏溶攝）

「X實驗學院」預計明年2月招生，明年8月1日運作，校長李蔡彥說，目前人數還沒有限制，將會透過鼓勵方式引導學生參加，也有相關輔導機制，「運動、產業與文化學位學程」確定加入「X實驗學院」體制，雙方正在積極合作發展具有特色的課程。

詹志禹補充說，凡是政大學生都可報名X實驗學院，並透過口試及先導課程方式選擇學生，預計採學分期末追認制，搭配引導課程，根據學生整體表現給予當學期學分數，這樣設計將可擺脫學期、學分數的框架，使教學得以更深入、全面，另邀請業界達人、校內學長姐，擔任「陪伴者（Tutor）」，以及傑出校友、業界成功人士、校內教師，擔任「生命導師（Mentor）」。

為了推動「X實驗學院」，詹志禹表示，將改造原社資中心為發展基地，前棟將以「青年旅館」概念規劃，計畫成員、廣告系教授陳文玲強調，設立青年旅館並非單純讓學生入住，意義在於讓學生動手經營旅館，並成為一個學習歷程。後棟將規劃為「青年遊樂場」，包含展演廳、博物館、工藝坊、實驗室等，並持續活化其他校園閒置空間，提供學生操作、體驗、互動、遊戲、分享、發表等多元學習機會。