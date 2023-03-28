　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大推「怪咖俱樂部」！新設X學院　鼓勵學生跨領域＋自主學習

▲▼政大副校長詹志禹說明X實驗學院。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大副校長詹志禹說明X實驗學院。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了支持學生自我探索與實現，政大今（28日）宣布推動「X實驗學院」，該學院強調以「跨域力」、「自主學習」為導向的教學創新系統，讓學生從本科系出發，自我探索與實現和其他系所跨領域結合可能，學院特性像是「怪咖俱樂部」或「跨域共振場」，該學院不具有固定課程地圖與教學大綱，課程內容可由學生主動提案，學院協助媒合專業教師，預計明年2月招生、8月起正式運作。

政大是目前全國唯一將各系必修學分降至40%的大學，更在107學年度起允許學生「A系進、B系出」（將雙主修轉為主系畢業），來鼓勵學生跨領域學習；而根據政大一項研究指出，有跨域學習（雙主修、輔系、學分學程）或出國交換畢業生，畢業薪資顯著高於無跨域、未出國交換的畢業生，一年內平均月收入約高出3千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓學生具備跨領域能力及自主學習，政大校長李蔡彥今天宣布，政大將推動「X實驗學院」，該學院強調以「跨域力」、「自主學習」為導向的教學創新系統。

「X實驗學院」主持人、政大副校長詹志禹指出，台灣高等教育資料庫曾調查，台灣超過4成的大學生，就讀科系並不符合興趣，想要轉系、轉學或休學的學生也超過4成，但在大學4年中，能成功轉系或轉學僅有6到7％，很多高中生進入大學，抱持著選校不選系態度，加上轉系不容易，因此困在學系的學生不在少數。

詹志禹進一步表示，為了讓學生自我探索、自我表達與自我實現，「X實驗學院」重視學生的主體性，透過彈性制度支持學生，且不同於輔系、學分學程等獨立於學生本科系之外的教學制度，而是作為副修選項之一，讓學生從本科系出發，探索與其他系所跨域結合的可能，學生可以組合「學系＋X」，X實驗學院將與各系所合作培育學生。

▲▼政大校長與李蔡彥說明校務發展。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大校長李蔡彥表示，將鼓勵學生參與「X實驗學院」。（圖／記者許敏溶攝）

「X實驗學院」預計明年2月招生，明年8月1日運作，校長李蔡彥說，目前人數還沒有限制，將會透過鼓勵方式引導學生參加，也有相關輔導機制，「運動、產業與文化學位學程」確定加入「X實驗學院」體制，雙方正在積極合作發展具有特色的課程。

詹志禹補充說，凡是政大學生都可報名X實驗學院，並透過口試及先導課程方式選擇學生，預計採學分期末追認制，搭配引導課程，根據學生整體表現給予當學期學分數，這樣設計將可擺脫學期、學分數的框架，使教學得以更深入、全面，另邀請業界達人、校內學長姐，擔任「陪伴者（Tutor）」，以及傑出校友、業界成功人士、校內教師，擔任「生命導師（Mentor）」。

為了推動「X實驗學院」，詹志禹表示，將改造原社資中心為發展基地，前棟將以「青年旅館」概念規劃，計畫成員、廣告系教授陳文玲強調，設立青年旅館並非單純讓學生入住，意義在於讓學生動手經營旅館，並成為一個學習歷程。後棟將規劃為「青年遊樂場」，包含展演廳、博物館、工藝坊、實驗室等，並持續活化其他校園閒置空間，提供學生操作、體驗、互動、遊戲、分享、發表等多元學習機會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
裝潢完一年未營業！　「鷹流」分店沒開幕就結束了
楊子儀惹毛三立主因曝光　製作人揭「真實內情」
普發6000元放大！超商豪送1000元購物金　免費喝1個月咖
尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：想離婚
最後「補刀狒狒」2分影片曝！　他一手抓粗暴塞網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上周爆14.5萬人腹瀉就醫「還在高點」！羅一鈞：清明後恐小反彈

流感再增1死、3重症！男子發燒4天胸悶昏倒　送醫隔日亡

線上繳費回饋推動「淨零醫療」！北榮、合庫簽署合作意向書

政大推「怪咖俱樂部」！新設X學院　鼓勵學生跨領域＋自主學習

「好市多金條」重出江湖！11天漲7萬　他挖出3年前價格驚呆

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟：政府才是殺狒兇手

猴痘疫苗搶翻！加購萬瓶最快周四到　羅一鈞曝第二階段開打時間

青年圓夢有撇步　台南就業中心助攻提升競爭力

高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴

便當打開放著！白飯變得黏黏的　專家曝「1細菌」：誤食恐中毒

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

上周爆14.5萬人腹瀉就醫「還在高點」！羅一鈞：清明後恐小反彈

流感再增1死、3重症！男子發燒4天胸悶昏倒　送醫隔日亡

線上繳費回饋推動「淨零醫療」！北榮、合庫簽署合作意向書

政大推「怪咖俱樂部」！新設X學院　鼓勵學生跨領域＋自主學習

「好市多金條」重出江湖！11天漲7萬　他挖出3年前價格驚呆

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟：政府才是殺狒兇手

猴痘疫苗搶翻！加購萬瓶最快周四到　羅一鈞曝第二階段開打時間

青年圓夢有撇步　台南就業中心助攻提升競爭力

高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴

便當打開放著！白飯變得黏黏的　專家曝「1細菌」：誤食恐中毒

升息5次　國人每年多背700億房貸利息

怕親妹遭副課長騙財色！她到「台塑關係」臉書社團PO文悲劇了

巨乳女律師「大秀車頭燈」！辭職做OnlyFans　認：po裸照更好賺

張奕轉戰西武初登板完美3上3下　吳念庭同場繳出雙安

兒童節竹市贈「彩色筆」　揮灑創意畫出無限想像力

初選廝殺！郭貞慧批賴惠員「波媽立委」　賴反擊相關決議非一人決定

英女慾警將監獄當極樂世界！牢內激烈啪啪男囚　內褲藏內衣走私入獄

楊子儀惹毛三立主因曝光　《天道》製作人曝「真實內情」

裝潢完成一年未營業！東京醬油拉麵蘭丸林森店頂讓　沒開幕就結束了

《換乘》李娜妍60kg→42kg！　「不餓肚子」狂鏟20公斤三大秘訣曝

女騎腳踏車拿飲料「還滑手機」　紅燈照騎慘被擊落...影片曝

生活熱門新聞

性慾很大！　3生肖最會偷吃

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

未來23天「4生肖衰爆」大破財

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

4月桃花運4星座旺爆　前任求復合新追求者超多

農業局「獻花鞠躬」　全場炸了：當國喪？

台大教授製圖悼狒狒！萬人淚：代價好大

命理師揭閏二月「無神明聖誕」原因：建議做1事

狒狒逃18天未傷人遭殺　律師嘆1句話

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

快訊／初步檢體報告出爐！　枉死槍下的確定是雌性「東非狒狒」　

更多熱門

相關新聞

游艾喆奪MVP　陳子威大讚領袖特質

游艾喆奪MVP　陳子威大讚領袖特質

即便外線投射能力屢屢受到質疑，但政大主控游艾喆26日在111學年度UBA男子組冠軍戰領軍以71比61擊退健行科大，笑納隊史3連霸大業，游艾喆全場21分、8籃板、3助攻的優質表現也獲得本屆MVP殊榮。賽後政大總教練陳子威表示，「這就是游艾喆的領袖特質，他能用他的方式領軍贏球，這是他最特殊的地方。」

傷退奪冠　林彥廷淚崩：沒想過這劇本

傷退奪冠　林彥廷淚崩：沒想過這劇本

政大UBA冠軍3連霸　游艾喆領軍封王

政大UBA冠軍3連霸　游艾喆領軍封王

健行晉冠軍戰　高錦瑋最想對位林彥廷

健行晉冠軍戰　高錦瑋最想對位林彥廷

政大拚UBA3連霸　陳子威點出最大變數

政大拚UBA3連霸　陳子威點出最大變數

關鍵字：

政大X學院青年旅館自我探索詹志禹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

性慾很大！　3生肖最會偷吃

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

未來23天「4生肖衰爆」大破財

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面