請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉　明午餐恢復供應

▲請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉，明起午餐恢復供應。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市東區大智國小傳出師生疑食物中毒案件，累計到27日下午，共有375名師生嘔吐、腹瀉等現象，今天請假人數達398人，教育局和衛生局於第一時間即至廚房並查存食物檢體送檢，盡速查明是否為病毒感染或食物中毒等原因。衛生局長曾梓展表示，衛生局已請業者停工至今日，明天恢復供餐，但檢驗報告預計需要2週左右的時間，衛生局會加速確認。

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▲教育局統計，大智國小今天請假人數飆至398人。（圖／市府提供）



教育局長蔣偉民指出，以幼兒園來看，約140位學童中，請假人數90人，62人請病假、剩餘28人為家長預防性請假；他也呼籲，家長如若擔心，也可在家請假，課業部分學校會做統一處理。

衛生局長曾梓展說，3月25日食安處接到通報有疑似集體食物中毒的情況，食安處立即派同仁稽查，首先查看廚房的情況，初步發現廚房牆壁有點斑駁，限期要求改善，同時也盡速採檢剩餘食物裡是否有病原菌，並採檢4位廚工的身體檢體，進行化驗；另也採檢有症狀的師生的檢體，以上皆已初步完成，主要是為了釐清是否為諾羅病毒感染，或是食物中有病菌，如大腸桿菌、仙人掌桿菌等，會造成食物中毒的病原菌，來釐清這之間是否有相關性。

曾梓展說明，目前臨床上通報有症狀的師生共375位，陸續還會再做一些調整，師生經過一些適當的治療，目前狀況穩定。

曾梓展指出，依照食安法第15條規定，假設檢驗出來食物裡面存在病原菌，食安處會開罰6萬到2億的罰鍰，如果病原菌存在食物裡面，也確定存在於師生體內，並證明之間有相關性，會依食安法第49條將業者移送法辦；此案衛生局也特別尋求疾病管制署的協助。